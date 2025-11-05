¿Por qué el nombre de Ana Gastélum se viralizó en China? La influencer realizó polémicos comentarios acerca del Covid-19 que provocó miles de respuestas.

A través de sus redes sociales, Ana Gastélum presumió su viaje a China.

Por esta razón Ana Gastélum se convirtió en viral en China

Ana Gastélum se encuentra de viaje en China, por lo que a través de sus redes sociales ha compartido varios de los momentos que ha vivido con su familia y amigos.

Entre estos, Ana Gastélum realizó un polémico comentario sobre el Covid-19 que desató la indignación de varias personas y provocó que se hiciera viral en China.

Ana Gastelum (@anagastelumc / Instagram)

A través de un video, Ana Gastélum culpó a China por lo que se vivió con la pandemia del Covid-19.

“Míralos, qué sonrientes todos los chinitos, ni pareciera que hace 5 años nos enfermaron de Covid-19 mundialmente” Ana Gastélum

Sus acompañantes trataron de detenerla, pero Ana Gastélum reafirmó sus palabras y aseguró que los chinos habían enfermado a las personas hace cinco años.

“No, ¿por qué? Si ellos fueron los que nos enfermaron a nosotros, no es mentira, ellos nos enfermaron hace 5 años” Ana Gastélum

Varias personas mostraron su indignación, entre ellas la influencer china que reside en México Estela Han, quien tachó a Ana Gastélum de ignorante.

A través de un video, destacó que las declaraciones de Ana Gastélum no solo eran racistas, sino que además falsas porque la Organización Mundial de la Salud jamás dijo que el virus se creó en China.

“Solo se detectó el primer caso ahí, eso no significa que fue inventado ahí. ¿A caso nosotros culpamos a los mexicanos por gripe porcina (H1N1) en 2009? El primer brote fue en Veracruz y nadie dijo ‘los mexicanitos nos contagiaron’. Se trató como un problema global de salud pública, como debe ser” Estela Han

Estela Han puntualizó que ningún organismo serio ha culpado a un país por la difusión de un virus, pues se abordan con seriedad.

Destacó que China es un país que recibe mucho turismo, por lo que es imposible descubrir donde se originó el Covid-19.

Estela Han acusó a Ana Gastélum de lanzar este comentario para tener vista s y señaló que no se atrevería a decir lo mismo si los chinos se hubieran enterado de lo que dijo.

También le cuestionó que haya declarado eso cuando China la ha recibido con los brazos abiertos.

“Incluso cuanto trataron de detenerte insististe en repetirlo y con burla, eso no es humor, es ignorancia con mucha confianza e irresponsabilidad con racismo incluido” Estela Han

Ana Gastélum se disculpa tras polémico comentario sobre el Covid-19

Luego de las críticas que recibió, Ana Gastélum se disculpó por su polémico comentario sobre el Covid-19 en pleno viaje a China.

Ana Gastélum aseguró que solo hizo ese comentario por estar “tonteando” y no de manera racista.

En el video, reconoció que se sintió mal tras los comentarios que recibió y reconoció que se equivocó.

En sus Instagram Stories, Ana Gastélum destacó que su disculpa solo fue para las personas de China que se sintieron ofendidas.