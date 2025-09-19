Lamine Yamal y Nicki Nicole podrían ser considerados como la pareja del momento y aunque muchos fans aplauden la relación, en el entorno familiar del jugador no están muy de acuerdo con este romance.

Lamine Yamal es la actual estrella del FC Barcelona y también de la Selección de España, por lo que en su familia son conscientes del potencial de su hijo y creen que su actual pareja podría causarle problemas en su carrera.

Sin embargo, el futbolista le resta importancia a la opinión de su familia y sigue reafirmando lo enamorado que está de la joven cantante argentina, quien ha expresado públicamente lo feliz que está con su relación.

¿Ya hay problemas? Revelan que familia de Lamine Yamal desaprueba relación con Nicki Nicole

Desde que Lamine Yamal y Nicki Nicole se dejaron ver juntos públicamente, la relación ha estado envuelta en polémicas que van desde rumores de infidelidades, rupturas, distanciamiento y ahora hasta desaprobación de la familia.

Nicki Nicole es mayor que Lamine Yamal por 7 años, situación que no es bien vista por su familia ya que consideran que esto podría desviarlo del enfoque y concentración que debe tener en su carrera como futbolista.

Según el periodista Juan Etchegoyen, los padres y la abuela del joven futbolista consideran que su enfoque debe estar en su carrera y que la relación con la cantante podría distraerlo: “No quieren que nada desvíe su atención del futbol, sobre todo en esta etapa de su carrera”, expresó en el programa Mitre Live.

Lamine Yamal muestra su apoyo a Nicki Nicole tras su nominación en los Latin Grammy

A pesar de que su familia desaprueba su relación, Lamine Yamal no le toma importancia a las opiniones de su entorno y recientemente demostró su amor hacia Nicki Nicole con un gesto en redes sociales.

Y es que la cantante argentina fue nominada a los Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana gracias a su trabajo por Naik por lo que su pareja le mostró su apoyo en su cuenta de instagram.

A través de sus historias de Instagram stories, Yamal resposteó la lista de nominados a dicha categoría de loa Latin Grammy y la acompañó con unos emojis de estrellitas y un corazón de color café y el texto de “N1”, demsotrando lo orgulloso que está de su novia.