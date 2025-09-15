Lamine Yamal y Nicki Nicole vuelven a ser protagonistas de unas fotografías que despejan todo tipo de duda en torno a su romance y que deja ver cómo viven su intimidad.

Desde hace semanas se ha especulado sobre el romance de Lamine Yamal y Nicki Nicole, ambos han dado pistas de su relación, pero si aún quedaba alguna duda de por medio, el futbolista del FC Barcelona sorprendió con una inesperada publicación en su cuenta de Instagram.

Lamine Yamal compartió un poco de su día a día en su cuenta de Instagram y en el posteo no podía faltar Nicki Nicole. Con la frase “solo Dios puede juzgarme”, el futbolista español encendió las redes sociales.

En las fotos compartidas por Lamine Yamal en Instagram se deja ver con la cantante Nicki Nicole en su intimidad; incluso, ella convive con el hermano menor del futbolista del FC Barcelona.

Lamine Yamal y Nicki Nicole se dejan ver en la intimidad tras una publicación del futbolista

En medio de los rumores sobre su relación, Lamine Yamal sale a escena con una nutrida publicación en redes sociales, pues a través de su cuenta de Instagram compartió fotografías y hasta un video de su día a día. Entre las imágenes destaca Nicki Nicole, quien ya hasta convive con el hermano menor del futbolista.

Una de las fotos que más llamó la atención de la publicación de Lamine Yamal fue en la que aparece, con el torso desnudo, junto a Nicki Nicole.

Mientras que también aparece un video en el que Nicki Nicole convive con el hermano menor de Lamine Yamal.

Nicki Nicole y Lamine Yamal. (@lamineyamal)

¿Cómo ha sido el romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole?

Ha trascendido que la historia de amor entre Lamine Yamal y Nicki Nicole comenzó durante el cumpleaños 18 del futbolista del FC Barcelona.

Nicki Nicole acudió al estadio para ver a Lamine Yamal y días más tarde fueron vistos en Mónaco. Sin embargo, fue en el cumpleaños de la cantante argentina que se despejaron las dudas, pues posaron juntos para una fotografía.

En una entrevista, Nicki Nicole confesó que tenía un romance con Lamine Yamal y para acabar con cualquier duda, llegó la publicación del futbolista a través de su cuenta de Instagram.