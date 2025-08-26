Lamine Yamal -de 18 años de edad- confirmó su relación con Nicki Nicole, anuncio al que la cantante ya respondió en Instagram.

El 25 de agosto fue el cumpleaños de Nicki Nicole -de 25 años de edad- y las sorpresas no pararon, pues presumió su noviazgo con Lamine Yamal.

Nicki Nicole destaca el pastel de cumpleaños a lado de Lamine Yamal

El cumpleaños número 25 de Nicki Nicole estuvo lleno de sorpresas, pues tal parece que Lamine Yamal la consintió.

Nicki Nicole compartió en sus historias la foto que Lamine Yamal publicó en Instagram y colocó emojis de un corazón con fuego.

Nicki Nicole comparte la foto de Lamine Yamal (Instagram/@nicki.nicole)

Además, la cantante compartió una foto del pastel de cumpleaños que aparece en la foto junto al jugador.

Nicki Nicole hizo una publicación con fotos de su festejo y con una reflexión sobre la nueva etapa que está por vivir.

“Dicen que del caos nacen las estrellas y que hay un arte en no encajar en el mundo y no temblar de soledad. Todo lo que fue rompiendo mi corazón aclaró mi visión, y si, hay vida después del dolor. Fue un año de enseñanzas, de conectar con mi yo más creativo para crear con mis vivencias y carencias" Nicki Nicole

Nicki Nicole celebró su cumpleaños 25 a lado de Lamine Yamal (Especial)

En una de las fotos se le ve posando con dos globos de corazón y usa el mismo vestido que lució en la foto con Lamine Yamal .

Se deduce que uno de los múltiples festejos de Nicki Nicole por su cumpleaños lo celebró con su nuevo novio, a quien le lleva 7 años de diferencia.

¿Un regalo de Lamine Yamal? Nicki Nicole presumió un costoso y pesado collar

Después de varios rumores, Nicki Nicole y Lamine Yamal ya no esconde su amor y lo hicieron oficial en redes sociales, pues el jugador estuvo de detallista con su novia.

Lamine Yamal le habría regalado a Nicki Nicole lujoso collar en forma de muñeca.

La cantante compartió un video donde se le ve presumiendo un collar de oro con incrustaciones de diamantes.

Además, la joya tiene un la inicial de Nicki Nicole y se presume que fue un regalo de Lamine Yamal porque tiene el mismo estilo que él suele presumir.

El joyero preferido de Lamine Yamal es Víctor Rodríguez, por lo que este diseñador podría ser el creador del collar de Nicki Nicole.