Lamine Yamal tuvo una noche de contrastes en Francia, esto debido a que ganó el trofeo Kopa que por segundo año consecutivo lo colocó como el mejor jugador del mundo menor de 21 años, pero, por otra parte, no pudo quedarse con el Balón de Oro, toda vez que ese premio fue para Ousmane Dembélé, aunque a pesar de eso, contó con el apoyo de Nicki Nicole tras darse a conocer los resultados.

Vale resaltar que desde hace algunas semanas se confirmó la relación que Lamine Yamal sostiene con la cantante Nicki Nicole, quien incluso ya ha sido vista con la familia del jugador y han sido captados juntos. En ese sentido, ella publicó una historia en su cuenta de Instagram donde aparece con el jugador de Barcelona con la frase “mi estrella, te amo”, esto horas después de que no ganara el Balón de Oro.

Cabe mencionar que Nicki Nicole no estuvo con Lamine Yamal en la gala del Balón de Oro 2025 celebrada en París, Francia. El futbolista estuvo rodeado por algunos de sus compañeros en Barcelona, así como por sus familiares, aunque con su publicación, la artista argentina dejó de manifiesto que estuvo al tanto de todo lo que sucedió.

¿Cómo surgió la relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole?

En lo que respecta a la relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole, ambos se conocieron durante la fiesta de cumpleaños número 18 del jugador de Barcelona. La cantante y otros artistas fueron invitados a la celebración, ahí fue donde coincidieron para posteriormente formar un vínculo.

Aunque la relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole no nació en aquella fiesta, es un hecho que fue un punto de partida para que ambos se conocieran toda vez que semanas después de eso, se le pudo ver a la cantante en Barcelona durante partidos de la escuadra culé donde acudía a apoyar también al joven blaugrana.

Más recientemente, la propia Nicki Nicole confesó en un evento su enamoramiento por Lamine Yamal, así como la relación que sostiene con él. Después de eso, las fotos de los dos juntos se volvieron recurrentes en redes sociales, así como las de los paparazzis que han conseguido captarlos.

Nicki Nicole ya convive con la familia de Lamine Yamal

La relación de Lamine Yamal con Nicki Nicole ha avanzado a tal punto que se le ha visto ya a la cantante en convivencia con la familia del joven jugador blaugrana, tal como sucedió durante la fiesta de cumpleaños de Keyne, hermano menor del recientemente nombrado mejor jugador juvenil del mundo.

En aquel evento, circuló un video de Nicki Nicole con Keyne mientras ambos comían en la fiesta de cumpleaños. Fue el propio Lamine Yamal quien en Instagram compartió ese momento con sus seguidores en un entorno meramente familiar.

De tal forma, la relación de Lamine Yamal con Nicki Nicole no deja de dar de que hablar y seguramente se mantendrán bajo los reflectores dada la relevancia de ambos en sus respectivos ámbitos.