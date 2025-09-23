El Balón de Oro 2025 ha sido entregado, sin embargo el resultado final sigue generando polémica y una de las voces que más ha llamado la atención en la del padre de Lamine Yamal.

Aunque llegó como uno de los favoritos, Lamine Yamal no pudo ganar el Balón de Oro 2025, siendo Ousmane Dembélé, futbolista del PSG, quien recibió el distinguido galardón.

El resultado final generó el enojo del padre de la joven estrella del FC Barcelona y en una entrevista, posterior a la gala, calificó a su hijo como el mejor jugador del mundo.

Padre de Lamine Yamal explota tras la gala del Balón de Oro 2025

Luego de que Ousmane Dembélé resultara el ganador del Balón de Oro 2025, el padre de Lamine Yamal dio una entrevista en exclusiva para El Chiringuito, donde habló sobre lo sucedido en la entrega de premios.

“Creo que es el mayor... no voy a decir robo sino daño moral a un ser humano”, explicó el padre de Lamine Yamal a través de una videollamada luego de la entrega del Balón de Oro 2025.

“Creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia, con muchísima diferencia. No porque sea mi hijo sino porque es el mejor jugador del mundo, creo que no hay rivales”, añadió Mounir Nasraoui, padre de la joven estrella.

Por último, habló de la sensación que le dejó el resultado final: “Lamine es Lamine Yamal, tenemos que decir que aquí ha pasado algo muy raro“.

💣 EL PADRE DE LAMINE, EN EXCLUSIVA con @elchiringuitotv:



❌ "Ha pasado algo muy raro, es el MAYOR DAÑO MORAL a un SER HUMANO".



🔝 "Lamine es el mejor del mundo con mucha diferencia". pic.twitter.com/xfxCEWMt9E — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2025

¿Qué dijo Lamine Yamal tras la ceremonia del Balón de Oro 2025?

A través de sus redes sociales, Lamine Yamal habló sobre lo sucedido en la ceremonia del Balón de Oro 2025, en la que solo pudo llevarse el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo.

"El plan de Dios es perfecto, hay que escalar para llegar a la cima“, fueron las primeras palabras que Lamine Yamal compartió con sus seguidores en redes sociales.

“Feliz por el trofeo Kopa x2 y felicitar a Ousmane Dembélé por el premio y la gran temporada", reconociendo la victoria del futbolista francés que ganó la Champions League con el PSG.