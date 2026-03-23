El club Millonarios de Colombia confirmó la muerte de Santiago Castrillón, mediocampista de 18 años de edad, tras colapsar durante un partido del Torneo Nacional Sub-20 frente a Santa Fe.

El joven futbolista fue trasladado con vida a un hospital e ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos, pero no logró recuperarse pese a los esfuerzos médicos.

Millonarios lo despidió con un emotivo mensaje en redes sociales, mientras compañeros y figuras como Falcao García expresaron solidaridad y tristeza por la pérdida del juvenil.

Santiago Castrillón murió en pleno partido en Colombia (@MillosFCoficial)

¿De qué murió Santiago Castrillón?

El mediocampista de 18 años Santiago Castrillón jugaba un partido Sub-20 con Millonarios ante Santa Fe, cuando sufrió un colapso y quedó tendido sobre el campo de juego.

El futbolista fue atendido y alcanzó a llegar a un centro hospitalario con vida.

Ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos donde permaneció bajo observación constante.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos para salvarlo, Santiago Castrillón no logró recuperarse “y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos”. señaló el club a través de sus redes sociales.

Así despide Millonarios a su exjugador (@MillosFCoficial)

¿Quién era Santiago Castrillón?

Santiago Castrillón nació en Bucaramanga, Colombia y hasta su muerte destacaba como mediocampista en las divisiones inferiores del futbol colombiano.

Al respecto, el club Millonarios comentó: “Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo”.

Millonarios destacó que Santiago no solo jugaba al fútbol. “Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros”.

Despiden con tristeza a Santiago Castrillón

El capitán de Millonarios, Falcao García se pronunció con un mensaje de solidaridad para la familia de Santiago Castrillón, juvenil fallecido este domingo.

Tras prometer que seguirán jugando con su excompañero en el corazón, Falcao dijo que acompañan a su familia en este difícil momento.