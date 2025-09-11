Nicki Nicole no lo niega y ya hasta habla de su relación con Lamine Yamal. La cantante argentina y el futbolista del FC Barcelona han compartido distintos momentos juntos que han desatado los rumores sobre su noviazgo.

En una breve entrevista, Nicki Nicole fue cuestionada sobre Lamine Yamal y hasta contó que está aprendiendo catalán.

Fue a partir del cumpleaños de Lamine Yamal que estallaron los rumores sobre su relación. El futbolista español celebró 18 años de edad y entre sus invitados se encontraba Nicki Nicole.

Más tarde la cantante fue vista en el estadio con el jersey del número 10, también se filtró su viaje a Mónaco. Sin embargo, fue el cumpleaños de Nicki lo que confirmó la relación, pues el futbolista subió una fotografía en la que posaban juntos y muy abrazados.

¿Qué dijo Nicki Nicole sobre Lamine Yamal?

Nicki Nicole se encontraba en España y atendió a los medios de comunicación, quienes no dudaron en cuestionarla sobre su romance con Lamine Yamal. Las respuestas de la cantante dejaron claro que sí tiene una relación con el futbolista.

“Hay muchas palabras en catalán que me encantan, tengo que aprender (catalán), estaré pidiendo algunas clases”, señaló Nicki Nicole al ser cuestionada sobre si ya había aprendido el idioma.

Una reportera le preguntó sobre si Lamine Yamal le enseñó alguna palabra y Nicki Nicole respondió que sí, “t’estimo, me enseñó, muy bonito”.

Después le preguntaron qué esperaba del amor y Nicki respondió que “disfrute, sinceridad y compañerismo”. Al ser cuestionada sobre si Lamine Yamal se lo da, la cantante respondió, entre risas, “sí”.

“Nicki Nicole”:

Porque está reluciente y feliz de ser la novia de Lamine Yamal, quiere estudiar Catalán y todo pic.twitter.com/AEQGpYlUMb https://t.co/XUixOk1xgj — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) September 10, 2025

¿Cuándo volverá a jugar Lamine Yamal con el FC Barcelona?

Después del parón por Fecha FIFA, Lamine Yamal ya alista su regreso para encarar la Jornada 4 de LaLiga. FC Barcelona recibirá al Valencia en el Estadio Johan Cruyff, ya que el Camp Nou aún no se encuentra habilitado para su reapertura.

Barcelona llegará a este compromiso con siete de nueve puntos disponibles, producto de los triunfos ante Mallorca, Levante y el más reciente empate ante el Rayo Vallecano, todos en calidad de visitante, por lo que este será el primero que dispute como local.

Lamine Yamal es la gran figura a seguir del Barcelona en este arranque de campaña, pues ha contribuido en todos los partidos de Liga con un total de dos asistencias y mismo número de anotaciones, lo que lo sitúa como el inamovible en el esquema de Hansi Flick.