La Concacaf tampoco de alineó de inicio con Gianni Infantino y rechazó por unanimidad el plan de la FIFA y de su presidente, para privatizar parte del negocio comercial del Mundial.

Las 41 asociaciones de la Concacaf se reunieron en una sesión extraordinaria de emergencia, y tras ella, se unieron al frente opositor liderado por la UEFA.

Con este rechazo suman 96 federaciones en contra de la propuesta de la FIFA, quedando a 10 votos más de descartar la iniciativa por mayoría absoluta.

Esto dijo la Concacaf tras analizar el plan de la FIFA para el Mundial

A través de un comunicado, y después de enfatizar que la Concacaf es una confederación unida por el futbol, el organismo destacó que “la historia ha mostrado a la FIFA y a la familia del fútbol lo que ocurre cuando los guardianes del juego pierden de vista estos valores”.

“La Concacaf convocó una reunión de los presidentes de sus 41 Asociaciones Miembros, para debatir una propuesta desarrollada y presentada por el presidente de la FIFA para establecer ‘FIFA Forward Enterprise’ y vender las participaciones en la Copa Mundial de la FIFA a inversores privados” Concacaf

Preocupa a la Concacaf la propuesta de la FIFA para comercializar el Mundial

Los miembros de la Concacaf expresaron preocupación por la falta de debido proceso en torno a la propuesta de la FIFA para comercializar el Mundial, además de la ausencia de cualquier revisión por parte de los órganos de gobernanza pertinentes.

La Concacaf cuestionó la necesidad de inversión de capital privado para financiar nuevos y existentes programas FIFA Forward tras la Copa Mundial de la FIFA más rentable de la historia.

La postura de la Concacaf ante el plan de la FIFA para el Mundial

El rechazo de la Concacaf ante el plan de la FIFA para el Mundial, está basado en federaciones clave de la región como la de México, Estados Unidos y Canadá.

En ese sentido, la FIFA criticó el límite de tiempo impuesto por la organización para forzar una aprobación apresurada del proyecto sin la debida revisión formal de los órganos de gobierno.