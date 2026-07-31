Canada Soccer se unió al pronunciamiento de la Concacaf contra el polémico plan de Gianni Infantino para vender participaciones de la Copa del Mundo.

“Canada Soccer se une a Concacaf y a sus miembros en la decisión colectiva de hoy” Canada Soccer

Canada Soccer se une a Concacaf contra plan de Gianni Infantino (Canada Soccer/X )

La asociación señaló que comparte la decisión colectiva de las 41 asociaciones miembro de la Concacaf, quien ya se ha manifestado en contra de la creación de la FIFA Forward Enterprise (FFE) y la entrada de inversores privados.

Canada Soccer se suma a rechazo del plan de Gianni Infantino de la Concacaf

La asociación Canada Soccer se unió públicamente al rechazo de la Concacaf al polémico plan de Gianni Infantino para vender participaciones de la Copa del Mundo a inversionistas privados.

Esta muestra de apoyo se suma a la postura unánime de las 41 asociaciones miembro de la Concacaf, de la que Canada Soccer forma parte.

De acuerdo con la Concacaf, todas las asociaciones miembro expresaron su “profunda preocupación por la falta de garantías procesales” en torno a la propuesta de la creación de Forward Enterprise.

“Los miembros expresaron su profunda preocupación por la falta de garantías procesales en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de revisión o aprobación por parte de los órganos rectores pertinentes de la FIFA” Concacaf

A esta postura también se sumó la asociación U.S. Soccer, quien reiteró su apoyo contundente a la resolución colectiva de las 41 asociaciones de la Concacaf.

Asimismo, ambas dirigencias aseguraron que es innecesaria la incorporación de capitales externos para financiar las competencias globales organizadas por la FIFA.

En este sentido, reiteraron la incongruencia de buscar la venta de activos tras haber consumado el Mundial 2026, el torneo más rentable en la historia del deporte que dejó importantes dividendos en las arcas de la propia FIFA.

Además, las asociaciones miembro de la Concacaf encomendaron a los miembros del Consejo de la FIFA la tarea de instruir a Gianni Infantino “para garantizar que cualquier asunto siga los procesos de gobernanza adecuados” y reafirmaron que el fútbol “debe permanecer en manos de nuestra familia futbolística”.