Celia Pulido firmó una actuación histórica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al convertirse en la atleta mexicana con más medallas obtenidas en esta edición de la justa regional.

La nadadora cerró su participación con un impresionante total de 11 preseas, además de imponer tres récords centroamericanos, consolidándose como una de las grandes figuras del evento.

Celia Pulido conquista 8 medallas de oro en Santo Domingo

La mexicana Celia Pulido fue protagonista en Santo Domingo 2026 desde el inicio de las competencias y demostró su versatilidad al subir al podio tanto en pruebas individuales como en relevos. Su cosecha incluyó ocho medallas de oro, una de plata y dos de bronce, un balance que refleja el dominio que ejerció en la piscina.

Entre sus títulos destacan las victorias en los 100 metros libres, 50 metros dorso y 100 metros dorso, prueba en la que además estableció un nuevo récord centroamericano.

También fue pieza fundamental en los relevos mexicanos, conquistando el oro en el 4x200 metros libres, 4x100 metros libres femenil, 4x100 metros libres mixto y 4x100 metros combinado femenil, estos dos últimos con nuevas marcas para los Juegos. Asimismo, ganó el relevo 4x100 metros combinado mixto, contribuyendo al dominio de México en las competencias por equipos.

Celia Pulido hace historia con 11 medallas y tres récords en Santo Domingo 2026. (Jonathan Duenas / MEXSPORT)

Celia Pulido hizo historia en Santo Domingo 2026

Con estas 11 medallas, Celia Pulido no solo encabezó la actuación de la delegación mexicana en la alberca, sino que también estableció un nuevo referente para el deporte nacional en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La histórica cosecha en Santo Domingo 2026 quedará como una de las actuaciones más memorables de una atleta mexicana en esta competencia regional.