La Concacaf celebró la retirada del plan de Forward Enterprise de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacando la unión de sus 41 países asociados para defender los intereses a futuro del futbol.

De acuerdo con la Concacaf, la propuesta de Gianni Infantino ponía, según su consideración, en grave riesgo la estabilidad, gobernanza y los valores fundamentales del deporte.

Concacaf llama a revisar presidencia de Gianni Infantino tras retirada del plan de Forward Enterprise

A través de un comunicado, la Concacaf se pronunció luego de confirmarse la retirada del plan de Forward Enterprise de Gianni Infantino, celebrando esta decisión por el bien del futbol internacional.

La organización de América del Norte y el Caribe reconoció el papel crucial de los medios de comunicación para exponer este conflicto ante la opinión pública y conocer sus peligros.

La controversia en torno al plan de Forward Enterprise surge de la falta de transparencia con la que se pretendió gestionar el futuro de la Copa del Mundo, considerada el activo más valioso del futbol mundial.

Concacaf denunció que el proyecto avanzó de manera externa a cualquier marco regulatorio establecido, prescindiendo de consultas previas o del debido proceso legal.

Concacaf celebra retirada del plan de Forward Enterprise de Gianni Infantino (AP )

La confederación consideró que estos hechos son reflejo de un liderazgo por parte de Gianni Infantino que ha dejado de priorizar la esencia del juego.

Por ello, la Concacaf manifestó que debe realizarse una revisión profunda y obligatoria de la actual gestión del presidente de la FIFA.

Una vez cancelado el plan de Forward Enterprise, precisaron que los delegados de Concacaf ante FIFA han sido instruidos para exigir que cada acción de liderazgo se someta a los estatutos vigentes, garantizando que el organismo rinda cuentas de manera transparente.

Parte de ello será supervisar la distribución de las reservas financieras a través del programa FIFA Forward, asegurando que los recursos para el desarrollo lleguen a las regiones sin comprometer la sostenibilidad económica futura.