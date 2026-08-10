Toluca vs FC Juárez Femenil en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, con pronóstico a favor de la escuadra mexiquense.
Conoce las posibles alineaciones del partido Toluca vs FC Juárez Femenil que se juega el lunes 10 de agosto como parte del Grupo A.
Toluca vs FC Juárez Femenil: Pronóstico del partido de la Jornada 2
El pronóstico del Toluca vs FC Juárez Femenil es victoria de la escuadra local 2-0 en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico del partido: Toluca 2-0 FC Juárez Femenil
Toluca vs FC Juárez Femenil: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Toluca vs FC Juárez Femenil.
Toluca
- Portera: Stefani Jiménez
- Defensas: Mitsy Ramírez, Yareli García, Sonia Vázquez y Michelle González
- Mediocampistas: Amandine Henry, Cinthya Peraza y Yamilé Franco
- Delanteras: Eugénie Le Sommer, Sofía Jakobsson y Diana Guatemala
FC Juárez
- Portera: Renata Masciarelli
- Defensas: Rocío Gálvez, Annia Mejía, Janelly Farías y Julitha Singano
- Mediocampistas: Aurélie Kaci, Grace Asantewaa, Karika Bourne y Farlyn Caicedo
- Delanteras: Prisca Chilufya y Jasmine Casarez
Toluca vs FC Juárez Femenil: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 2
Toluca vs FC Juárez serán las escuadras que cerrarán la actividad dominical de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA. Juegan el 10 de agosto a las 18 horas por Youtube.
- Partido: Toluca vs FC Juárez
- Fase: Jornada 2 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 10 de agosto de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: Youtube