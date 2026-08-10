Toluca vs FC Juárez Femenil en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, con pronóstico a favor de la escuadra mexiquense.

Conoce las posibles alineaciones del partido Toluca vs FC Juárez Femenil que se juega el lunes 10 de agosto como parte del Grupo A.

Toluca vs FC Juárez Femenil: Pronóstico del partido de la Jornada 2

El pronóstico del Toluca vs FC Juárez Femenil es victoria de la escuadra local 2-0 en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: Toluca 2-0 FC Juárez Femenil

Toluca vs FC Juárez Femenil: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Toluca vs FC Juárez Femenil.

Toluca

Portera: Stefani Jiménez

Defensas: Mitsy Ramírez, Yareli García, Sonia Vázquez y Michelle González

Mediocampistas: Amandine Henry, Cinthya Peraza y Yamilé Franco

Delanteras: Eugénie Le Sommer, Sofía Jakobsson y Diana Guatemala

FC Juárez

Portera: Renata Masciarelli

Defensas: Rocío Gálvez, Annia Mejía, Janelly Farías y Julitha Singano

Mediocampistas: Aurélie Kaci, Grace Asantewaa, Karika Bourne y Farlyn Caicedo

Delanteras: Prisca Chilufya y Jasmine Casarez

Toluca vs FC Juárez Femenil: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 2

Toluca vs FC Juárez serán las escuadras que cerrarán la actividad dominical de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA. Juegan el 10 de agosto a las 18 horas por Youtube.