El partido más atractivo de la Jornada 13 sin duda es el Cruz Azul vs América a disputarse en Ciudad Universitaria, compromiso en el que las Águilas llegan en gran forma con tres victorias consecutivas en Liga MX.

En los últimos torneos, Cruz Azul y América han sido grandes protagonistas en la pelea por el título. Ambos clubes han escrito capítulos épicos de una rivalidad llena de historia y mucho orgullo en el terreno de juego.

El duelo entre Cruz Azul y América pinta para ser muy parejo, pues apenas son dos puntos los que separan a la Máquina de las Águilas. Los celestes llegarán al encuentro en la quinta posición con 25 puntos, mientras que los azulcremas son sublíderes del campeonato con 27 unidades.

La historia reciente en Liga MX favorece al América, pues eliminó a Cruz Azul en dos Semifinales de manera consecutiva. En tanto que La Máquina cobró revancha en Concacaf al dejar fuera a las Águilas en los Cuartos de Final.

Cruz Azul vs América en vivo: Inicia el Clásico Joven

Cruz Azul vs América en vivo: Listas las alineaciones del Clásico Joven

Alineación Cruz Azul:

Andrés Gudiño

Jorge Sánchez

Jesús Orozco

Jorge Rodarte

Erik Lira

Lorenzo Faravelli

Luka Romero

Charly Rodríguez

José Paradela

Rodolfo Rotondi

Toro Fernández

Alineación América:

Luis Malagón

Israel Reyes

Kevin Álvarez

Cristian Borja

Ramón Juárez

Sebastián Cáceres

Alexis Gutiérrez

Erick Sánchez

Brian Rodríguez

Víctor Dávila

Rodrigo Aguirre