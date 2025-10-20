Este domingo 19 de octubre se dio a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la República en contra de la Cooperativa Cruz Azul con el argumento de que existiría una defraudación fiscal por un monto que supera los 613 millones de pesos, todo esto en el año 2019, cuando aún estaba al frente de la empresa Billy Álvarez.

Según la demanda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Cooperativa Cruz Azul, entonces bajo el mando de Billy Álvarez, habría realizado operaciones simuladas con empresas factureras, lo que derivó en una millonaria defraudación fiscal. Esta información fue dada a conocer por el periódico Reforma.

Según lo revelado, la Procuradoría Fiscal de la Federación también señaló en particular a Billy Álvarez, quien actualmente se encuentra preso en el penal del Altiplano y a José Antonio Marín Gutiérrez, quien en su momento participó en las disputas por el poder de la Cooperativa Cruz Azul.

¿Desde cuándo demandaron a la Cooperativa Cruz Azul?

Cabe mencionar que no es reciente el hecho de que demandaron a la Cooperativa Cruz Azul toda vez que la querella fue presentada desde el pasado 28 de marzo y en ella, señalaron a Billy Álvarez y a José Antonio Marín, que en ese entonces eran director general y presidente del Consejo de Administración respectivamente, como responsables de consignar deducciones falsas en su declaración anual del 2019.

A la Cooperativa Cruz Azul la demandaron porque reportó ingresos por 19 mil millones 254 mil 779 pesos, pero sus deducciones fueron reportadas por un monto de 17 mil 237 millones 468 mil 520 pesos y de esos, mil 717 millones 299 pesos habrían sido de movimientos simulados.

Es importante resaltar que en la investigación se han señalado a tres empresas factureras de las cuales se sospecha que utilizaron para la simulación de operaciones que les habrían permitido hacer las deducciones falsas.

¿Por qué está preso en el Altiplano Billy Álvarez?

En enero de este año, Billy Álvarez fue aprehendido y trasladado al penal del Altiplano. Fueron casi cinco años los que se mantuvo prófugo de la justicia.

Billy Álvarez fue acusado por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, eso sin considerar otras acusaciones por fraude. A raíz de eso, fue encarcelado en el Altiplano.

De tal forma, la administración de Billy Álvarez en la Cooperativa Cruz Azul no ha dejado de dar de que hablar pese a su captura y esta nueva demanda podría propiciar una sentencia más larga en cuanto esta le sea dictada.