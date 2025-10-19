Parece ser que la directiva de Cruz Azul no va a tolerar ningún tipo de indisciplina, es por eso que tomó una drástica decisión con Kevin Mier y Willer Ditta, a unas horas de jugar contra América.

Sin duda, ha sorprendido, pues una cosa segura es ver a Kevin Mier y a Willer Ditta ser titulares. Han pasado entrenadores y siempre se mantienen en el 11, por lo que América lo usaría de ventaja.

Antes, tenemos que ver lo que pasó en la Fecha FIFA con el arquero y el defensor. Ambos viajaron con la Selección de Colombia a jugar un par de amistosos.

Y fue ahí, en donde se daría esta indisciplina que la directiva de La Máquina no perdonó, a pesar de enfrentarse a su mayor enemigo: Las Águilas.

Kevin Mier con Cruz Azul (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

¡Por indisciplinados! Cruz Azul toma drástica decisión con Kevin Mier y Willer Ditta en pleno partido vs América

A unas horas de que Cruz Azul enfrentara al América, nos enteramos que Kevin Mier y Willer Ditta no serían titulares, algo bastante extraño, pues siempre los vemos en el 11.

No hubo nada oficial de parte de Cruz Azul, pero gracias a fuentes consultadas por SDPdeportes, supimos que dejar fuera del 11 a Kevin Mier y Willer Ditta es por una indisciplina.

¿Cuándo ocurrió? Resulta que el arquero y el defensor tenían que regresar con la Máquina el miércoles, pero fue hasta el viernes que se vieron en La Noria. Parece ser que se quedaron dos días más en Estados Unidos.

Los jugadores dijeron que fue por problemas en su vuelo, pero la directiva se dio cuenta por otro colombiano que llegó a tiempo con Pumas: Angulo.

Los partidos que jugaron Kevin Mier y Willer Ditta con Colombia

Kevin Mier y Willer Ditta fueron llamados por Colombia a la Fecha FIFA de octubre. Tuvieron dos partidos, uno contra México y otro contra Canadá.

Los jugadores de Cruz Azul fueron titulares ante la Selección Mexicana, y participaron en la goleada que les metió Colombia. Otra historia fue contra la Hoja de Maple, pues no disputaron un minuto.

El segundo encuentro fue en Nueva Jersey, y parece ser que fue ahí en donde se quedaron.