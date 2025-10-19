Cuando parecía que JJ Macías tomaría el camino de la regularidad y se pondría a Pumas al hombro, no será así pues salió lesionado contra Rayados, y parece de gravedad.

Se puede decir que las lesiones son lo más constante en la carrera de JJ Macías, algo que no ha dejado que muestre todo su talento, más en Chivas. De hecho, Pumas lo regresó del retiro, y su comienzo fue prometedor.

Ya tiene 2 goles, y las puertas se le abrieron. Es decir, gracias a la lesión del Memote Martínez, Macías quedó como el único delantero, y por lo tanto, titular indiscutible.

Recordemos que la directiva universitaria intentaron fichar a un ‘9′ más. Ya tenían cerrado a Anthony Martial, pero Rayados se los terminó robando. Tendrán que apostar a la cantera.

¿Qué le pasó a JJ Macías? El delantero de Pumas se volvió a lesionar

En el minuto 30 del primer tiempo, José Juan Macías se tendió sobre el césped y no pudo continuar en el partido de Pumas vs Rayados. Los médicos entraron y el delantero tuvo que salir en el carrito de las desgracias.

Después de la salida de JJ Macías, Pumas tuvo que darle entrada a Santiago López. Hasta parecía que lo de ser ‘9′ trae una maldición, pues tuvo un golpe y parecía que iba a salir también, pero no.

Aún se desconoce la lesión que tiene Macías con Pumas, pero a primera vista, parece ser de gravedad, pues ni siquiera pudo salir caminando.

🚨¡ALARMA EN PUMAS! JJ Macías sale de cambio ante Monterrey 😱⚽️ #MegaFutbol pic.twitter.com/6qQ93juL78 — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 19, 2025

Las lesiones que han dejado fuera a JJ Macías y que casi lo retiran

Fue Pumas el que lo rescató del retiro. JJ Macías tiene apenas 26 años y ha estado más de 500 días lesionado, cuando estuvo con Chivas y Santos.

Fue en 2022 cuando se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha, se perdió casi 9 meses, y para su mala suerte recayó de lo mismo en la misma zona del cuerpo, otros 9 meses.

Chivas lo dejó ir, y Santos lo quiso rescatar, pero un problema en el muslo izquierdo no lo dejó jugar casi nada. Al final la directiva y el jugador decidieron rescindir el contrato.