La Jornada 14 de la Liga MX inicia con el Necaxa vs Cruz Azul; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido que se jugará en Aguascalientes.

Necaxa buscará un resultado que le ayude a abandonar la parte más baja de la clasificación general, mientras que Cruz Azul quieren tres puntos que le aseguren seguir una jornada más en el segundo lugar de la clasificación general.

Necaxa vs Cruz Azul: Pronóstico del partido por la Jornada 14 de la Liga MX

Dada la diferencia de rendimientos y planteles que existe entre ambos equipos, Cruz Azul parte como favorito para ganarle a domicilio a Necaxa.

Dicho esto, el pronóstico para este partido es que Cruz Azul vencerá por 1-3 a Necaxa en un partido donde La Máquina mostrará en el campo la superioridad que se ha marcado en la tabla de posiciones.

Necaxa vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 en la Liga MX

Necaxa buscará dar la sorpresa como local en contra de Cruz Azul durante la Jornada 14 de la Liga MX con esta posible alineación.

Ezequiel Unsain Emilio Lara Alexis Peña Cristian Calderón Franco Rossano Diego de Buen Agustín Palavecino Kevin Ante Rosero Johan Rojas Tomás Badaloni Diber Cambindo

Por su parte, Cruz Azul apostará por la siguiente alineación para sacar los tres puntos de la casa de Necaxa.

Kevin Mier Jorge Sánchez Willer Ditta Erick Lira Gonzalo Piovi Rodolfo Rotondi Carlos Rodríguez Lorenzo Faravelli Luka Romero José Paradela Gabriel Fernández

Necaxa vs Cruz Azul: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

El martes 21 de octubre se enfrentan Necaxa vs Cruz Azul, en el inicio de la Jornada 14 de la Liga MX.

Las señales de Azteca Deportes y Claro Sports transmitirán el partido Necaxa vs Cruz Azul, en la Jornada 14 de la Liga MX.

El Necaxa vs Cruz Azul está programado a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Necaxa vs Cruz Azul

Fase: Jornada 14 de la Liga MX

Fecha: Martes 21 de octubre de 2025

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: Azteca Deportes en Canal 7 y Claro Sports

¿Cómo van Necaxa y Cruz Azul en el Apertura 2025 de la Liga MX previo a la Jornada 14?

Necaxa llegará a este partido contra Cruz Azul sacudido luego de la goleada recibida en su visita a Tigres por marcador de 5-3 Jornada 13 de la Liga MX.

Con nueve puntos, Necaxa es el penúltimo lugar del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y llegará en ese sitio a este juego de la Jornada 14.

Por su parte, Cruz Azul tendrá el impulso anímico de haberle ganado 2-1 a América en el Clásico Joven en la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX.

A este cotejo, Cruz Azul llegará como segundo lugar de la clasificación general con 28 puntos y una combinación de resultados podría tomar el liderato general del Apertura 2025 de la Liga MX.