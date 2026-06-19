David Faitelson volvió a estar en el centro de la polémica, tras ser bastante crítico con la Selección Mexicana tras el triunfo ante Corea del Sur en el Mundial 2026.

Luego del partido de México contra Corea del Sur, David Faitelson señaló que no vio mejora en el combinado nacional, y que equipos más fuertes los podrían golear.

David Faitelson se defiende tras críticas a la Selección Mexicana

Las críticas de David Faitelson a la Selección Mexicana en el Mundial 2026 le valieron reproches de la afición; ante esto, el comentarista señaló: “A mí me pagan por analizar”.

David Faitelson defiende sus críticas a la Selección Nacional (Especial)

David Faitelson mencionó que los aficionados tienen derecho a festejar el triunfo de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, pero eso no significa que el trabajo se haya hecho bien.

Mantiene que no le gustó la manera en la que jugó México ante Corea del Sur, pues no hubo una mejoría real con lo mostrado ante Sudáfrica en el juego inaugural.

Esto no lo hace ni más ni menos mexicano, pues el tiene que ver todo lo que pasa en la cancha, y la afición no necesariamente debe de estar de acuerdo con él.

Además, reconoce que se puede equivocar en su análisis, algo que solo el tiempo dirá.

David Faitelson reconoce que la repercusión del resultado de la Selección Mexicana pese más que las formas

Si bien David Faitelson mantiene su postura ante el resultado de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, también reconoce que lo que este genera contaría más.

En otro mensaje en su cuenta de X, David Faitelson señala que se dio cuenta de lo importante de la victoria de México ante Corea del Sur hasta la mañana del viernes.

Pues se percibe una “vorágine ganadora y esperanzadora”, algo que contaría más que la manera en la que se consiguió el resultado en el Mundial 2026.

En ese sentido, el comentarista reconoce que hay que celebrar “lo que el futbol ha logrado por este país”.