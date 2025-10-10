Alejandro Zendejas volvió a la convocatoria de la Selección de Estados Unidos para la fecha FIFA, sin embargo, ya hay malas noticias para el jugador del Club América.

Aunque Alejandro Zendejas se ha convertido en uno de los elementos más valiosos del Club América, en la Selección de Estados Unidos le ha costado trabajo encontrar un puesto.

Ahora, el DT de Estados Unidos, Mauricio Pochettino ha confirmado que el futbolista de las Águilas no podrá ver acción en su siguiente encuentro.

DT de Selección de Estados Unidos habla sobre Alejandro Zendejas

El DT de la Selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, fue directo al abordar la situación de Alejandro Zendejas, futbolista del Club América.

Aunque el jugador del Club América había regresado a la convocatoria para esta fecha FIFA, el estratega de Estados Unidos confirmó que Alejandro Zendejas no verá acción en el primer compromiso.

“Alex Zendejas también ha tenido problemas y no creemos que Alex pueda ser parte del juego mañana”, explicó el entrenador argentino.

Pochettino no dio detalles sobre la naturaleza del problema que afecta al atacante azulcrema, pero sí reconoció que no es el único jugador con molestias dentro del plantel.

“Necesito comunicar algunos problemas que hemos tenido con algunos futbolistas como Christian Pulisic, que no entrenó hoy, y también con Antonee Robinson, con quienes veremos mañana si ellos están disponibles o no”, por lo que no tendrá equipo completo.

América habla sobre el estado físico de Alejandro Zendejas

El Club América rompió el silencio sobre la situación física de Alejandro Zendejas tras los reportes surgidos desde la Selección de Estados Unidos.

“El Club América informa que nuestro jugador Alejandro Zendejas presentó una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo durante la concentración con la Selección de Estados Unidos”, se lee en el mensaje difundido por la directiva azulcrema.

El comunicado también aclara que el jugador no regresará de inmediato a México, ya que continuará su rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico de la selección.

“Nuestro jugador permanecerá concentrado durante su proceso de recuperación”, añadió el club esperando que pueda estar disponible para el Clásico Joven frente a Cruz Azul.