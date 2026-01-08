América se prepara para iniciar el torneo Clausura 2026 de la Liga MX y este jueves 8 de enero, viajará a Tijuana, aunque lo hará sin Henry Martín, quien se perdió gran parte del certamen anterior por lesiones y esta vez, un problema muscular lo marginará del encuentro contra Xolos en la cancha del Estadio Caliente.

Esta semana, Henry Martín volvió a presentar una lesión muscular y SDP Noticias pudo confirmar que se trata de un desgarre en el bíceps femoral, por lo que América no podrá contar con él por algunas semanas, así que André Jardine deberá de echar mano de hombres como Rodrigo Aguirre y la Pantera Zúñiga.

La recuperación de Henry Martín estará sujeta a la evolución que manifieste en los próximos días, aunque podrían ser al menos tres semanas las que esté en rehabilitación si se considera el tipo de lesión que tiene y el daño muscular que esta implica.

Las lesiones no dejan en paz a Henry Martín

El año 2025 fue muy difícil para Henry Martín toda vez que en lo que respecta únicamente al torneo local, solamente pudo jugar 13 de los 23 encuentros del Clausura, esto incluida la fase regular y la Liguilla, mientras que en el Apertura 2025 nada más estuvo en la cancha en cuatro de los 16 encuentros de las Águilas, todo a causa de lesiones.

Una lesión del tendón de Aquiles, desgarres y una lesión en la rodilla marcaron el año de Henry Martín y ahora, con el Clausura 2026 a días de comenzar, el desgarre en el bíceps femoral lo hará perderse los primeros juegos de la campaña, lo que representa de nueva cuenta una baja sensible para los azulcremas.

De nueva cuenta, Henry Martín tendrá que trabajar en rehabilitación para poder estar disponible para unas Águilas que han extrañado a su capitán dentro del campo.

"LA NOTICIA NO PASA POR DOURADO, PASA PORQUE HENRY MARTÍN SE VUELVE A LESIONAR" 😥#LUP | @albertolati lamenta que el centro delantero mexicano del América después de un semestre en el que apenas ha podido jugar. pic.twitter.com/226aRRTB3K — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 7, 2026

Los partidos que podría perderse Henry Martín con América

Como ya se mencionó, Henry Martín se perderá los primeros partidos del torneo de América y su regreso estará ligado a su evolución; sin embargo, con base en el estimado tomado a partir del tipo de lesión que tiene, da para pensar que, al menos serían tres semanas sin actividad.

Dicho esto, Henry Martín se perdería los encuentros de América ante Tijuana, Atlético de San Luis, Pachuca, Necaxa, Monterrey y la serie de Dieciseisavos de Final en Concachampions frente a Olimpia de Honduras.

Dicho lo anterior, Henry Martín podría estar dado de alta para el juego de la jornada 6 el cual será el Clásico Nacional contra Chivas en el Estadio Akron el sábado 14 de febrero.