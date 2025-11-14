Charros y Tomateros han protagonizado en los últimos años una fuerte rivalidad en la Liga Mexicana del Pacífico, una rivalidad que ha crecido ya que incluso se han enfrentado en las Series Finales por el campeonato.

Pero en la reciente edición del calendario regular de la LMP, esta serie se vio marcada por una batalla campal en el terreno de juego que encendió los ánimos en el estadio y terminó con múltiples expulsiones.

Al final los Tomateros terminaron derrotando 9-4 a los Charros quienes terminaron sumando su segunda barrida en lo que va de la temporada y su derrota número 12 y ahora les toca enfrentar una nueva serie en casa.

¡Hasta con la cubeta! Así fue la terrible campal en pleno juego entre Charros y Tomateros

El día de ayer jueves 13 de noviembre se llevó a cabo el tercer juego de la Serie entre Charros y Tomateros, en la capital sinaloense, mismo que se vio manchado por una intensa batalla campal entre ambos equipos.

Todo comenzó en la alta de la tercera entrada, Aldo Montes dio dos pelotazos a jugadores de Charros, posteriormente en la baja de esa misma entrada Luis Payan le dio un pelotazo a Ramón Ríos tuvieron un roce y se vaciaron las bancas por primera vez.

Dos entradas después vuelve a repetirse el mismo escenario, Payan le dio un lanzamiento cerrado a Ríos lo que generó la molestia del lanzador guinda, confrontó al lanzador y se generó una ola de tensión en el diamante.

De inmediato se volvieron a vaciar las bancas generando una trifulca que duró por varios minutos donde hubo empujones, reclamos y golpes se extendió hacia el jardín central, obligando a los oficiales a detener el encuentro.

Hubo sanciones tras la terrible campal en pleno juego entre Charros y Tomateros

Después de la batalla campaña los ampayers decidieron expulsar tanto a Luis Payán como a Ramón Ríos quienes cedieron su lugar a Adrián Guzmán y Sebastián García, respectivamente, el lanzador jalisciense tomó la lomita ya cargando con la derrota.

La trifulca generó reacciones divididas, hay quienes consideran que se trató de un episodio provocado por la intensidad natural del juego mientras que otros exigen sanciones más severas por parte de la Liga.

Se vacian las bancas en #Culiacán...



LUIS PAYAN golpea a RAMÓN RIOS y se vacian las bancas de #Charros y #Tomateros. pic.twitter.com/Vp3Ldy4ZOm — Joframaso (@joframaso) November 14, 2025

Y es que cada vez son más constantes este tipo de episodios en la liga invernal por lo que los aficionados y especialistas esperan que después de este altercado en los próximos días haya una resolución oficial para ambos equipos.