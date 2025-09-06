La Liga Mexicana de Beisbol está por finalizar y la Serie del Rey arrojará al nuevo monarca, cita en la que Benjamín Gil busca sumarse a la lista de managers que han sido campeones en el mismo año tanto en la LMB como en la LMP.

Son pocos los managers que han logrado la hazaña que busca conseguir Benjamín Gil, estratega de los Charros de Jalisco, en la Serie del Rey de la LMB.

Uno a uno los managers de beisbol campeones en la LMB y LMP el mismo año

De acuerdo al dato de la cuenta de “X” especializada en la pelota caliente, Beisbol Puro, en la historia del beisbol mexicano sólo tres managers han conseguido lograr el campeonato en la LMB y la LMP.

Benjamín Gil es manager de los Charros de Jalisco, tanto en la LMP como en la LMB, en la primera fue campeón a inicios del 2025, y jugará la final del circuito de verano en los próximos días.

De lograr la hazaña de ser campeón con los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana de Beisbol, Benjamín Gil sería el cuarto manager en ganar el campeonato en el mismo año en los dos circuitos profesionales de beisbol.

Managers campeones el mismo año en la LMB y la LMP:

Benjamín “Cananea” Reyes | 1976 con Naranjeros de Hermosillo y Diablos Rojos del México Francisco Estrada | 1983 con Tomateros de Culiacán y Piratas de Campeche Francisco Estrada | 2004 con Tomateros de Culiacán y Piratas de Campeche Roberto Vizcarra | 2022 con Charros de Jalisco y Leones de Yucatán

¿Cómo llegaron Benjamín Gil y Charros de Jalisco a la final de la LMB?

Charros de Jalisco, con Benjamín Gil como manager, buscará el campeonato de la LMB en la Serie del Rey, después de eliminar a los Sultanes de Monterrey en la final de la Zona Norte.

El rival de Charros de Jalisco será el ganador de la Serie de Campeonato de la Zona Sur que disputan Diablos Rojos del México y Piratas de Campeche.

En cualquier caso, los Charros de Jalisco abrirán la Serie del Rey de la MLB como visitante, ya sea en la Ciudad de México o Campeche, donde se llevarían a cabo los primeros dos juegos.