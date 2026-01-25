Tomateros vs Charros continúan la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico con el Juego 4, el domingo 25 de enero. Revisa a qué hora ver el duelo en TVC Deportes, FOX One y YouTube.
- Partido: Tomateros vs Charros
- Fecha: Domingo 25 de enero de 2026
- Fase: Juego 4 Serie Final
- Torneo: Liga Mexicana del Pacífico 2026
- Horario: 19:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Panamericano
- Transmisión: TVC Deportes, FOX y YouTube de la Liga ARCO
Tomateros vs Charros: ¿A qué hora ver el Juego 4 de la Serie Final de la LMP 2026?
El Juego 4 de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico 2026 enfrenta a Tomateros vs Charros en punto de las 19:30 horas, tiempo del centro de México.
Tomateros vs Charros: ¿Dónde ver el Juego 4 de la Serie Final de la LMP 2026?
Las plataformas TVC Deportes, FOX One y el Canal de YouTube de la Liga ARCO transmitirán el juego 4 de beisbol de Tomateros vs Charros.
¿Cómo quedó el Juego 3 de la Serie Final entre Charros y Tomateros?
Charros recibió a Tomateros el sábado 24 de enero en el Juego 3 de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico.
Charros de Jalisco llegó con ventaja de 2-0 en la Serie Final de la LMP, al ganar 10-6 el Juego 2 en Culiacán.
Dos triunfos separaban a Charros del campeonato de la LMP sobre Tomateros, aunque ambas novenas representarán a México en la Serie del Caribe 2026.
¿Cuántas veces se han enfrentado Charros y Tomateros en la Serie Final?
Es la cuarta ocasión en la que la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico 2026 enfrenta a Tomateros vs Charros.
Así han sido los resultados de las anteriores series:
- Temporada 2014–15 | Tomateros se impuso 4–1 sobre Charros
- Temporada 2021–22 | Charros tomó revancha y venció a Tomateros 4–3
- Temporada 2024–25 | Charros superó por segunda vez a Tomatero, ahora 4–2