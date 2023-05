Julissa Iriarte nunca soñó con ser ampáyer de beisbol, pero el destino la llevó por esa ruta y este martes debutará como juez en la Liga Mexicana de Beisbol.

La joven ampáyer tiene 25 años y el pasado sábado recibió la ansiada llamada que cambiará su andar profesional, cuando este martes sea parte de la cuarteta que dirigirá la serie entre Leones de Yucatán y Olmecas de Tabasco.

“Sinceramente no me lo esperaba. Pensé que la llamada era para ver cómo estábamos trabajando en la Liga Tabasqueña. Me quedé sin palabras. No me la creía” , compartió la joven ampáyer.

Debutará ampáyer mexicana en el estadio Kukulkán

El estadio Kukulkán será parte de la historia este martes como ampáyer de base, mientras que el jueves trabajará por primera vez detrás de home.

Julissa Iriarte, madre de una niña de seis años, celebrará así el Día de las Madres, aunque confía que sea la primera de muchas series como ampáyer de Liga Mexicana de Beisbol.

“El sacrificio más grande que he hecho para llegar hasta donde estoy es dejar a mi familia. A mi hija, a mis papás y a mis hermanos”, valoró.

La madre de Julissa Iriarte es ama de casa y su padre trabaja en una bodega de semillas. Él es el culpable de su amor por el beisbol. “Mi papá nos llevaba en bicicleta a ver juegos de beisbol del equipo del rancho en donde vivimos. Además, fue ampáyer de ligas locales”.

Iriarte, quien nació en el Fuerte, Sinaloa, pero creció en Estación Naranjo, será la segunda ampáyer en la historia de la Liga Mexicana de Beisbol, después de Luz Alicia Gordoa.

“Hace tres años un compañero me invitó a la pretemporada de ampáyers de la LMB, me gustó mucho esta profesión y quise seguirlo haciendo y llegar hasta lo más lejos posible”.

Los inicios de la ampáyer Julissa Iriarte

Julissa Iriarte llegó a la pretemporada de la Liga Mexicana de Beisbol en 2020. Debutó como como profesional en la Liga Invernal Mexicana 2021, en donde formó parte de la cuarteta que impartió justicia en la Serie del Príncipe.

En 2022 fue ampáyer en el Mundial Sub-15 en Hermosillo, Sonora, y también vio acción en la Liga Norte de México.

El 2023 para Julissa Iriarte inició con juegos de pretemporada de equipos de la LMB y actividad en la Liga Tabasqueña en marzo y abril.

Después, del 13 al 18 de septiembre formará parte del grupo de ampáyers que impartirá justicia en la IX Copa Mundial de Beisbol Femenil en Miyoshi City, Japón.

