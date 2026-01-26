Los Charros de Jalisco completaron la barrida sobre Tomateros de Culiacán, para convertirse en bicampeones de la Liga Mexicana del Pacífico. A partir del 1 de febrero buscarán ganar la Serie del Caribe 2026.

Con pizarra de 8-6, Charros de Jalisco derrotó a los Tomateros de Culiacán en el cuarto juego de la Serie Final de la LMP, para completar la barrida y convertirse en bicampeón.

La novena jalisciense tomó ventaja temprano con un ataque de cinco anotaciones en el segundo capítulo, coronado por un sencillo de dos carreras de Alejandro Osuna y un cuadrangular de dos carreras de Julián Ornelas.

Tomateros respondió y tomó la delantera con seis carreras en el tercer episodio, gracias a doble de Allen Córdoba con las bases llenas que remolcó tres, seguido por un jonrón de tres carreras de Orlando Martínez.

Sin embargo, los Charros de Benjamín Gil recuperaron la ventaja en la sexta entrada. Julián Ornelas fue golpeado por un lanzamiento con las bases llenas para producir una carrera, y Mateo Gil conectó un rodado por la inicial que permitió anotar a Alejandro Osuna la carrera decisiva.

JAAALIIISCOOO, ELLOS SON ¡LOS BICAMPEONES DE LA LIGA ARCO MEXICANA DEL PACÍFICO!🤠🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/TUiUBTNIub — Charros de Jalisco🤠 (@charrosbeisbol) January 26, 2026

Charros de Jalisco va por la Serie del Caribe 2026

Charros y Tomateros representarán a México como los equipos Rojo y Verde en la Serie del Caribe 2026, que se disputará a partir del 1 de febrero en el Estadio Panamericano, casa de la novena tapatía.

Después de que Venezuela, país que sería anfitrión de la Serie del Caribe 2026. fuera descartado como sede, México recibirá el torneo de beisbol que jugarán cinco novenas.

Serie del Caribe 2026

Fechas: Domingo 1 de febrero al sábado 7 de febrero de 2026

Equipos: México Verde, México Rojo, Puerto Rico, República Dominicana y Panamá.

Formato: Cada uno de los 5 equipos jugará 4 partidos y avanzarán a semifinales los cuatros mejores; tras dos semifinales, se definirá el duelo por la Final de la Serie del Caribe 2026.

Horarios: 13, 14 y 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Panamericano de Guadalajara

Ya tenemos el calendario oficial de la Serie del Caribe Jalisco 2026 🇲🇽🙌🏻#SerieDelCaribe pic.twitter.com/eLKHjeFcGU — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) December 27, 2025



