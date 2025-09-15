Este domingo 14 de septiembre los Diablos Rojos del México conquistaron el bicampeonato de la Liga Mexicana de Beisbol y con ello siguen aumentando su cuota de títulos.

Por segundo año consecutivo los Diablos Rojos barrieron la Serie del Rey y en esta ocasión sus víctimas fueron los Charros de Jalisco, vigentes campeones la LMP.

Los Escarlatas ya eran de por sí el equipo más ganador de la LMB pero con este nuevo título se alejaron aún más del resto de equipos en el palmarés de la Liga.

Diablos Rojos bicampeón: ¿Cómo quedó el palmarés de la Liga Mexicana de Beisbol?

Los Diablos Rojos consiguieron su cuarto bicampeonato en la historia de la Liga Mexicana de Beisbol y con ello llegaron a 18 títulos, cifra con la que siguen siendo el equipo más ganador.

La novena escarlata sigue demostrando ser un equipo de época y que no hay quien los frene ya que en 2024 vencieron 4-0 a los Sultanes de Monterrey en la Serie del Rey y este año repitieron la dosis ante los Charros de Jalisco.

En este 2025, la LMB festeja 100 años de vida, en los cuales ha visto a varios equipos levantar el título de campeón, a continuación te decimos cómo quedó el palmarés de la Liga tras el bicampeonato escarlata.

Equipos más ganadores de la Liga Mexicana de Béisbol:

Diablos Rojos del México | 18 títulos

Tigres de Quintana Roo | 12 títulos

Sultanes de Monterrey | 10 títulos

El Águila de Veracruz | 6 títulos

Pericos de Puebla | 5 títulos

Leones de Yucatán | 5 títulos

¡Se escribe historia! 📜



Los Diablos Rojos 👹 reciben el Trofeo “108 costuras por TANE” 🏆 en mi temporada del Centenario.#CienAñosSiendoElRey👑 pic.twitter.com/TDVnWWslWn — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) September 15, 2025

Diablos Rojos son el equipo deportivo con más títulos de México

Los Diablos Rojos levantaron su título 18 de Liga Mexicana de Beisbol tras barrer a Charros de Jalisco en la Serie del Rey 2025 y con ello lograron algo histórico en el deporte mexicano.

La novena escarlata superó los 17 campeonatos de los Naranjeros de Hermosillo que tienen en la Liga Mexicana del Pacífico y con ello se consagran como el equipo deportivo con más títulos del país.

Equipos deportivos con más títulos de México:

Diablos Rojos | LMB | 18 títulos

Naranjeros de Hermosillo | LMP | 17 títulos

Club América | Liga MX | 16 títulos

Tomateros de Culiacán | LMP | 13 títulos

Chivas | Liga MX | 12 títulos

Y además de ser el máximo ganador del país, también amplió su dominio en LMB y se alejó más de los Tigres de Quintana Roo que presumen de 12 trofeos.