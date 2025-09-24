Momentos de tensión se vivieron este martes 23 de septiembre en las Grandes Ligas toda vez que durante el partido de los Cleveland Guardians ante los Detroit Tigers, el jugador David Fry fue golpeado en la cara con un pelotazo a toda velocidad.

Todo sucedió durante la sexta entrada. El jugador de Cleveland estaba en la caja de bateo a la espera del lanzamiento del pitcher zurdo Tarik Skubal y al agacharse un poco para buscar un toque de bola, fue golpeado en la cara por un pelotazo que iba a 150 k/h.

Fry de inmediato se fue al suelo y algunas imagenes alcanzaron a captarlo con sangre en su rostro. Tanto los aficionados en el Progressive Field como los mismos jugadores de los dos equipos de inmediato mostraron sus gestos de preocupación por la gravedad de lo sucedido y a la expectativa de que el pelotero estuviera bien.

¿Qué pasó con David Fry luego del pelotazo que recibió en la cara?

Tan pronto David Fry cayó al suelo fue atendido de manera inmediata por el pelotazo en la cara que recibió. Los trailers del equipo, Jeff Desjardins y Chad Wolfe, en conjunto con la doctora del equipo, Kim Stearns, se encargaron de atender al pelotero.

En medio de la atención a David Fry, se pudo ver a Tarik Skubal sumamente afectado por el pelotazo que le dio en la cara a su compañero de profesión. El pitcher arrojó al suelo tanto su gorra como su guante, todo con un semblante de tensión y preocupación por lo sucedido.

Al final, David Fry hizo una seña desde el suelo de que todo estaba y bien, después de eso pudo ponerse de pie para caminar al carrito que lo retiró del campo por su propia cuenta. Después de eso, no hubieron actualizaciones sobre el tema.

Extremely scary scene in Cleveland, as David Fry took a Tarik Skubal fastball to the face while trying to get a bunt down.



(H/T: @BarnHasSpoken2)pic.twitter.com/HVfrt1klWE — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) September 24, 2025

¿Cómo quedó el partido entre Guardians y Tigers?

En lo que respecta al partido entre Guardians y Tigers, el equipo de Cleveland supo venir de atrás luego de que estuvieran abajo por dos carreras en la parte alta de la sexta entrada.

De hecho, el pelotazo que recibió David Fry vino justamente en la entrada donde los Guardians empezaron a fraguar la remontada, toda vez que en el sexto rollo consiguieron tres carreras con las que dieron vuelta al marcador sobre los Tigers.

Después de eso, en la séptima entrada vinieron tres carreras más que dejaron el 5-2 definitivo en favor de la escuadra de Cleveland.