Se calentaron los ánimos en la Serie del Rey 2025 de la LMB, dentro y fuera del diamante, ya que en el juego los Diablos Rojos han apabullado a los Charros de Jalisco y en las conferencias Benjamín Gil ha dado polémicas declaraciones.

Los Diablos Rojos han ganado los primeros dos juegos de la Serie del Rey 2025 ante Charros de Jalisco, por lo que están a solo dos victorias de convertirse en bicampeones de la Liga Mexicana de Béisbol.

Tras perder dos juegos, el manager de los de Jalisco, Benjamín Gil no se guardó nada y reventó con todo a la afición de los escarlatas que se dieron cita al Alfredo Harp Helú para apoyar a su equipo en la búsqueda de su título 18.

Benjamín Gil revienta a la afición de Diablos Rojos tras derrota de Charros: “Son maleducados”

Luego de sumar su segunda derrota en la Serie del Rey 2025, el manager de Charros, Benjamín Gil, reventó a la afición de los Diablos Rojos a quienes los señaló de faltarle el respeto desde las gradas.

Asimismo, Benjamín aseguró que la afición en el estadio no pesa y hasta hizo la comparación con una asistencia un juego de Ligas Menores, restando importancia a la afición escarlata.

“No pesan, para mí no pesa el estadio, no pesa la afición. Me da risa que sea un afición mal educada, debe de haber respeto, responder con groserías te deja un sabor de boca de que no es el tipo de gente que te gustaría representar.

No estoy hablando de todo el mundo. Había mucha gente. A lo mejor se escaparon unos hooligans del futbol y vinieron al beis, pero sí es desagradable que estén gritando groserías y cosas que no van. El ambiente en los parques de beisbol es familiar”.

¡La mira puesta en el objetivo! 🎯



La meta sigue clara para Benjamín Gil 🤠 con respecto al título. #CienAñosSiendoElRey👑 pic.twitter.com/bUnPhTySVe — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) September 12, 2025

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Juego de la Serie del Rey 2025 entre Diablos Rojos y Charros de Jalisco?

Los Charros de Jalisco están sobre las cuerdas en la Serie del Rey 2025 luego de regresar a casa con dos derrotas en la bolsa por lo que deberán aprovechar el Juego 3 en el Charropark para vencer a Diablos Rojos.

El Juego 3 de la Serie del Rey 2025, se jugará el día de mañana sábado 13 de septiembre a las 6pm, tiempo del Centro de México y los fan cuentan con varias opciones para ver la Serie del Rey 2025.