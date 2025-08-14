Momentos de tensión se vivieron en el Estadio de la Revolución en el tercer juego del primer playoff de la serie entre Algodoneros de Unión Laguna contra Toros de Tijuana, cuando un pitcher perdió la cabeza e intentó patear al ampáyer en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Yoan López, lanzador cubano de 32 años de edad, fue quien se enfureció con el ampáyer luego de una polémica marcación en la recta final del partido entre Algodoneros y Toros en el playoff de la Liga Mexicana de Beisbol.

A pesar de que la determinación del árbitro principal del encuentro fue correcta, el pelotero cubano de Algodoneros perdió los estribos y se le fue encima al ampáyer y hasta intentó darle una patada.

Yoan López se le va a los golpes a ampáyer en partido de playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol

En la parte alta de la 9na entrada del tercer partido entre Algodoneros y Toros, Yoan López se molestó con el ampáyer Ulises Domínguez debido a que marcó un foul tip un lanzamiento que pudo haberle dado la victoria a los de Unión Laguna en los playoff de la Liga Mexicana de Beisbol.

Sin embargo, la situación escaló rápidamente y Yoan López confrontó de inmediato al árbitro de la Liga Mexicana de Beisbol, por lo que sus compañeros fueron rápidamente a calmarlo pero aún así fue expulsado.

EL CASTIGO A YOAN LÓPEZ



Yoan López, relevista cubano de los @AlgodonerosUL, ya fue notificado por la @LigaMexBeis que su castigo por el incidente de ayer será una suspensión por lo que resta de la temporada 2025 y toda la 2026.#LaCasaDelRey pic.twitter.com/nBxB4KQAb7 — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) August 13, 2025

Después de que el ampáyer lo mandara a las regaderas, el pelotero cubano enfureció aún más y la situación escaló a los golpes, pues intentó dar una patada que no pudo conectar debido a que sus compañeros lo estaban deteniendo.

Liga Mexicana de Beisbol pondría castigo ejemplar a Yoan López tras agredir a ampáyer

De acuerdo a información compartida por el medio Beisbolpuro, Yoan López recibiría un duro castigo luego de su comportamiento en el tercer partido de la serie entre Algodoneros y Toros en los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol.

Y es que, trascendió que el relevista cubano que juega para los de Unión Laguna ya había sido notificado por la Liga Mexicana de Beisbol que no solamente será suspendido por lo que resta de la temporada, sino que además por toda la 2026.

OFICIALIZA LMB CASTIGO A LÓPEZ



La @LigaMexBeis comunica que el relevista de los @AlgodonerosUL, Yoan López, oficialmente fue suspendido lo que resta de la postemporada y además recibirá una multa económica.



Había trascendido una suspensión por el resto del 2025 y todo el 2026,… pic.twitter.com/dPfkkyIAtn — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) August 14, 2025

Sin embargo, la LMB finalmente decidió solamente suspender al pitcher por lo que resta de la postemporada de la actual temporada y además le impuso una multa económica.