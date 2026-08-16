Tijuana vs Cruz Azul se encuentran en la Jornada 4 de la Liga MX; pronóstico 3-2 a favor de los Xolos. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Tijuana vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Tijuana 3-2 Cruz Azul es el pronóstico en el Estadio Caliente, como parte en la Jornada 4 del Apertura 2026.

Pronóstico: Tijuana 3-2 Cruz Azul

Tijuana 3-2 Cruz Azul : Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Tijuana vs Cruz Azul, en la Jornada 4 de Liga MX en su Apertura 2026.

Tijuana

Portero: Rodríguez

Defensas: Fernández, Porozo, Gómez y Ortiz

Mediocampistas: Padilla, Arciga, Rivero, Gilberto Mora y Preciado

Delantero: Diego Abreu

Cruz Azul llega en buen momento a la Jornada 4 de la Liga MX (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensas: Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Jesús Orozco y Omar Campos

Mediocampistas: Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela y Agustín Palavecino

Delantero: Gabriel Fernández

Tijuana vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 4 de Liga MX

Tijuana vs Cruz Azul se miden a partir de las 21:00 horas el domingo 16 de agosto en el Estadio Caliente.

El partido de la Jornada 4 del Apertura 2026 será transmitido por FOX One.