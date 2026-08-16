Tijuana vs Cruz Azul se encuentran en la Jornada 4 de la Liga MX; pronóstico 3-2 a favor de los Xolos. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Tijuana vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Tijuana 3-2 Cruz Azul es el pronóstico en el Estadio Caliente, como parte en la Jornada 4 del Apertura 2026.

Pronóstico: Tijuana 3-2 Cruz Azul

Tijuana 3-2 Cruz Azul : Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Tijuana vs Cruz Azul, en la Jornada 4 de Liga MX en su Apertura 2026.

Tijuana

  • Portero: Rodríguez
  • Defensas: Fernández, Porozo, Gómez y Ortiz
  • Mediocampistas: Padilla, Arciga, Rivero, Gilberto Mora y Preciado
  • Delantero: Diego Abreu
Cruz Azul llega en buen momento a la Jornada 4 de la Liga MX
Cruz Azul llega en buen momento a la Jornada 4 de la Liga MX (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Cruz Azul

  • Portero: Kevin Mier
  • Defensas: Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Jesús Orozco y Omar Campos
  • Mediocampistas: Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela y Agustín Palavecino
  • Delantero: Gabriel Fernández

Tijuana vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 4 de Liga MX

Tijuana vs Cruz Azul se miden a partir de las 21:00 horas el domingo 16 de agosto en el Estadio Caliente.

El partido de la Jornada 4 del Apertura 2026 será transmitido por FOX One.

  • Partido: Tijuana vs Cruz Azul
  • Fase: Jornada 4 de la Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026
  • Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Caliente
  • Transmisión: FOX One