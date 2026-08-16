Tijuana vs Cruz Azul se encuentran en la Jornada 4 de la Liga MX; pronóstico 3-2 a favor de los Xolos. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Tijuana vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Liga MX
Tijuana 3-2 Cruz Azul es el pronóstico en el Estadio Caliente, como parte en la Jornada 4 del Apertura 2026.
Pronóstico: Tijuana 3-2 Cruz Azul
Tijuana 3-2 Cruz Azul : Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Tijuana vs Cruz Azul, en la Jornada 4 de Liga MX en su Apertura 2026.
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Tijuana
- Portero: Rodríguez
- Defensas: Fernández, Porozo, Gómez y Ortiz
- Mediocampistas: Padilla, Arciga, Rivero, Gilberto Mora y Preciado
- Delantero: Diego Abreu
Cruz Azul
- Portero: Kevin Mier
- Defensas: Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Jesús Orozco y Omar Campos
- Mediocampistas: Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela y Agustín Palavecino
- Delantero: Gabriel Fernández
Tijuana vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 4 de Liga MX
Tijuana vs Cruz Azul se miden a partir de las 21:00 horas el domingo 16 de agosto en el Estadio Caliente.
El partido de la Jornada 4 del Apertura 2026 será transmitido por FOX One.
- Partido: Tijuana vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 4 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX One