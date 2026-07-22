México tendrá representación femenina en una de las citas más importantes del entretenimiento digital y el boxeo de creadores de contenido: La Velada del Año 2026.

Samy Rivers y Natalia MX serán las encargadas de representar al país en La Velada del Año 2026, evento organizado por Ibai Llanos que se celebrará el próximo 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España.

Ambas influencers buscarán dejar en alto el nombre de México en una cartelera que reúne a algunas de las personalidades más populares de habla hispana.

Samy Rivers ya es una veterana de la Velada

La regiomontana Samy Rivers llega como una de las participantes con mayor experiencia dentro del evento.

La streamer mexicana disputará su tercera pelea en La Velada, después de haber participado en las ediciones de 2023 y 2025.

Para esta ocasión tendrá uno de los combates más mediáticos de la noche al enfrentarse a la influencer española RoRo.

Combates de La Velada del Año 6 (@IbaiLlanos / X)

Natalia MX debuta en la Velada del Año 2026

Por su parte, Natalia MX vivirá una experiencia completamente nueva en su carrera.

La creadora de contenido, conocida por sus videos de retos y estilo de vida, hará su debut oficial en el boxeo dentro de La Velada del Año 2026.

Combates de La Velada del Año 6 (@IbaiLlanos / X)

Su rival será la streamer española Clerss, en un combate que representa una gran oportunidad para demostrar su preparación y capacidad de adaptación a un escenario de máxima exposición.