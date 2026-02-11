Claudia Sheinbaum responde si es que habrá asueto nacional el 11 de junio de 2026 por la inauguración del Mundial 2026.

Y es que la presidenta de México confesó que es algo que no han considerado por el momento, pero prometió revisar esa situación.

“Vamos a revisarlo, no lo hemos considerado hasta el momento, pero lo revisamos” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum responde si habrá asueto nacional por la inauguración del Mundial 2026

México se prepara para recibir el Mundial 2026, ante ello muchas personas se han cuestionado si habrá asueto nacional por la inauguración de la justa deportiva.

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum destacó que van a revisar está situación, ya que no es algo que se ha considerado.

Por lo que se espera que sea en las próximas semanas que Claudia Sheinbaum aclare si es que habrá asueto nacional el 11 de junio de 2026 por la inauguración del Mundial 2026.

Hasta el momento el Gobierno Federal no ha planteado un decreto nacional, aunque cada estado podría tener su día de asueto por la inauguración del Mundial 2026 por decisión propia.

Gobiernos con sedes del Mundial 2026 proponen días de asueto por los partidos de México

Cabe recordar que en noviembre del año pasado, Claudia Sheinbaum reveló que se estaba analizando de otorgar un día feriado oficial a los mexicanos para que puedan disfrutar de los partidos del Mundial 2026.

En ese momento se dio a conocer que la propuesta no aplicaría a todos los estados del país, ya que es una iniciativa que se presentó por los gobiernos locales que son sedes del evento deportivo.

De esta manera el día de asueto se otorgaría en:

Ciudad de México

Jalisco

Nuevo León

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que se estaba buscando llegar a un acuerdo para que escuelas e iniciativa privada para otorgar el día de la inauguración del Mundial 2026 como fecha de descanso.

Por su parte el gobernador Samuel García informó que también están considerando que el día del tercer partido del Mundial que se juega en Monterrey no haya clases presenciales.

Para los trabajadores se planteó que ese día puedan hacer home office.

El gobernador Pablo Lemus destacó que también se encuentran analizando otorgar días de asueto cuando haya partidos en Jalisco para que los ciudadanos puedan ver los partidos.