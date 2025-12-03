Aunque la posibilidad de que México tenga un sector complicado en el Mundial 2026 es remota. Conoce antes del sorteo del torneo, cuál sería el peor grupo posible para el Tricolor en la primera fase.

Dos países europeos y uno sudamericano integrarían el peor grupo posible en el sorteo para México en el Mundial 2026, y a continuación te contaremos qué selecciones serían.

El peor grupo posible para México en el Mundial 2026 según estadísticas y ranking FIFA

Uruguay sería el país sudamericano que estaría en el peor grupo para México en el Mundial 2026, esto de acuerdo a las estadísticas y el ranking FIFA.

El Grupo A que encabeza México, sería completado por las selecciones europeas de Noruega e Italia, aunque en el caso de la azzuri, aún debe clasificar al Mundial 2026 en el repechaje que se jugará en marzo próximo.

El peor grupo para México en el Mundial 2025 según el ranking FIFA:

Uruguay | Sudamérica | 16 ranking FIFA

Noruega | Europa | 29 ranking FIFA

Italia | Europa | 12 ranking FIFA

Croacia, 10 en el ranking FIFA, también es parte del Bombo 2 junto a Uruguay, y sería otro rival complicado, pero dada la historia y conocimiento del futbol mexicano, la selección charrúa sería más difícil de vencer.

¿Por qué Uruguay, Noruega e Italia sería el peor grupo posible para México en el Mundial 2026?

El peor grupo posible para México en el Mundial 2026 lo integrarían Uruguay, Noruega e Italia, y más allá del ranking de FIFA, hay razones estadísticas para considerarlos rivales peligrosos.

Uruguay ha ganado los Mundiales de 1930 y Brasil 1950, y en 59 partidos jugados suma 25 victorias.

Es una realidad que Noruega no ha sido constante en Mundiales, pero su momento actual con Erling Haaland como líder la hace una selección complicada para cualquiera.

Italia aún debe confirmar su clasificación al Mundial, pero de conseguirla, podría ser temible para México.

Aunque no estuvo en Rusia 2018 y Qatar 2022, Italia es un gigante del futbol que ha ganado cuatro veces el Mundial de la FIFA.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, D.C, en Estados Unidos, una de las tres sedes del torneo, junto a México y Canadá.

En el sorteo del Mundial 2026 habrá seis selecciones desconocidas, ya que los cuatro ganadores de la repesca de la UEFA y los dos ganadores de la repesca surgirán en marzo de 2026.

Ahí, México conocerá cuáles serán sus rivales en el Grupo A del Mundial 2026.