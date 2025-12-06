Francia parte como candidato a ganar el Mundial 2026, torneo en el que partirá desde el Grupo I, junto a Senegal, el ganador de repechaje internacional y Noruega. Conoce las sedes, fechas y horarios de los partidos de ‘Les Blues’.

Grupo de Francia en el Mundial 2026: Fechas de los partidos de ‘Les Blues’

Los días 16, 22 y 26 de junio de 2026 serán las fechas de los tres partidos de Francia en la fase de Grupos del Mundial 2026, como parte del pelotón I.

Grupo de Francia en el Mundial 2026: Sedes de los partidos de ‘Les Blues’

Las ciudades de New York New Jersey, Philadelphia y Toronto, serán las sedes de los partidos de Francia en la fase de Grupos del Mundial 2026.

Grupo de Francia en el Mundial 2026: Horarios de los partidos de ‘Les Blues’

Francia jugará en distintos horarios, tiempo del centro de México, sus partidos en la fase de grupos del Mundial 2026.

Francia vs Senegal | New York New Jersey | 16 de junio de 2026 | 13 horas

Francia vs Repechaje Intercontinental 2 | Philadelphia | 22 de junio de 2026 | 15 horas

Francia vs Noruega |Boston | 26 de junio | 13 horas

Francia es favorito para lograr el bicampeonato del Mundial

Ubicada en un grupo complicado, Francia, con Kylian Mbappé a la cabeza, tiene que avanzar con firmeza a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Francia ha llegado a la Final de cuatro de los siete Mundiales más recientes, y busca alcanzar el tricampeonato en la edición de 2026.

Además de los dos campeonatos que tiene, Francia perdió en la definición por penaltis las otras dos, por lo que se quedó muy cerca del título.

La historia de Francia en los Mundiales de la FIFA

Francia busca su victoria número 40 en la historia de los Mundiales, y en su primer partido de la Copa del Mundo 2026 contra Senegal, debería conseguirla.

Estos son los números de Francia en la historia de los Mundiales: