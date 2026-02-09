Green Day dio apertura al esperado del Super Bowl y sorprendió al público al interpretar su famosa canción “American Idiot”, aunque no confrontó directamente a Donald Trump.

Pese a que Billie Joe Amstrong, de Green Day, se ha pronunciado en contra de las políticas migratorias de Trump, su participación en el Super Bowl no lo encaró al presidente de Estados Unidos.

Green Day lanza mensaje anti-ICE en fiesta previa al Super Bowl 2026 (Yazmín Betancourt / SDPnoticias )

Green Day interpreta American Idiot en Super Bowl pero no desata confrontación a Trump

Aunque muchos esperaban algún tipo de pronunciamiento por parte de Green Day durante su show de apertura del Super Bowl, esto no sucedió, pues la banda se mantuvo cautelosa.

Green Day inició su participación con “Good Riddance” y “Holiday”, para después seguir con “Boulevard of Broken Dreams” y, aunque cantaron “American Idiot”, la banda no emitió ningún comentario sobre Trump.

Cabe mencionar que Donald Trump se negó a asistir al Super Bowl debido a la presentación de Green Day y Bad Bunny, a los que señaló de “sembrar odio” en contra de su administración.

Vocalista de Green Day porta medalla de Virgen de Guadalupe en el Super Bowl

Billie Joe Amstrong, vocalista de Green Day, portó una medalla de Virgen de Guadalupe durante su show en el Super Bowl, lo que desató varias conjeturas entre los fans.

Mientras que algunos lo interpretan como una cercanía con el catolicismo, otros señalan el uso de la medalla de Virgen de Guadalupe como un símbolo de apoyo hacía la comunidad latina.

El Super Bowl 2026 será un histórico y polémico evento, principalmente, por la participación de Bad Bunny, pues es la primera vez que un cantante latino interpretará solo canciones en español.