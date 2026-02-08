La famosa cantante, Katy Perry, publicó un mensaje de aliento para Bad Bunny, que se presentará este domingo 8 de febrero como artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl.

A través de sus redes sociales, Katy Perry animó a Bad Bunny, originario de Puerto Rico, y le dijo que él podía con esto: “Recuérdale al mundo el verdadero sueño americano”, escribió.

Katy Perry roba miradas con look de infarto en París (@KatyPerry)

Katy Perry envía mensaje de ánimo Bad Bunny antes del medio tiempo del Super Bowl

A poco del esperado show de medio tiempo del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, Katy Perry envió un mensaje de ánimo a Bad Bunny en sus redes sociales:

“Tú puedes con esto. Recuérdale al mundo cómo se ve el verdadero sueño americano”. Katy Perry en redes

Katy Perry anima a Bad Bunny antes del medio tiempo del Super Bowl (Captura de pantalla)

La participación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl desató gran debate, pues será la primera vez que un latino encabecé el evento con repertorio completamente en español.

Dado el rechazo a Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl, se anunció un espectáculo alternativo, llamado The All American Halftime Show, que encabeza Kid Rock.

En este contexto, Katy Perry envió un mensaje de aliento a Bad Bunny, quien se encuentra en un momento importante de su carrera tras haber ganado un Grammy por su álbum: “Debí tirar más fotos”.