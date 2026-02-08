En fiesta previa al Super Bowl 2026 en San Francisco, Estados Unidos, Green Day lanza un contundente mensaje anti-ICE.

A través de las redes sociales se viralizó un video en el que Billie Joe Armstrong, líder de Green Day, lanza una advertencia directa en contra de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) .

Green Day lanza contundente mensaje a los agentes del ICE en fiesta previa al Super Bowl 2026

Green Day se presentó en una fiesta privada previo al Super Bowl 2026 donde aprovecharon el escenario para expresar su postura política.

At a Super Bowl weekend performance, Green Day, who will be performing at the Opening Ceremony, told ICE agents to “quit their sh**** a** jobs”



Billie Joe Armstrong also called out Kristi Noem, JD Vance & Donald Trump by name.



Very “unifying”, NFL…



https://t.co/fx7JQUPyV4 — Jon Root (@JonnyRoot_) February 7, 2026

Y es que en plena presentación, Billie Joe Armstrong lanzó un fuerte mensaje contra los agentes del ICE y les recomendó dejar ese trabajo al que calificó como miserable.

“Esto va dirigido a ICE, dondequiera que estén. Dejen ese trabajo de mierda que tienen” Billie Joe Armstrong, líder de Green Day

Billie Joe Armstrong aseguró que más adelante todos los agentes del ICE serán abandonados y es que toda esta política migratoria que ha adoptado Estados Unidos va a terminar.

En su mensaje, Billie Joe Armstrong destacó que todas las figuras políticas que defienden al ICE pronto los van a desechar porque ya no les serán útiles.

Es por ello por lo que Billie Joe Armstrong les recomendó a los agentes del ICE reconsiderar sus opciones profesionales .

“Porque cuando esto termine, y terminará en algún momento, Kristi Noem, Stephen Miller, JD Vance y Donald Trump los van a dejar como a un mal hábito. ¡Pasen de este lado de la línea!” Billie Joe Armstrong, líder de Green Day

El mensaje fue recibido con aplausos y gritos de los asistentes a la celebración privada en San Francisco.

Green Day cambia la letra de sus canciones en fiesta previa al Super Bowl 2026

De acuerdo con algunos reportes, no fue el único acto político que hizo Green Day durante su presentación en la fiesta de FanDuel y Spotify en el Muelle 29 previo al Super Bowl 2026.

Y es que la banda también habría modificado la letra de algunas de sus canciones para continuar con su crítica.

En “American Idiot”, la frase original “No soy parte de una agenda redneck” fue cambiada por “No soy parte de la agenda MAGA”.

Esto en referencia al lema de la campaña de Donald Trump: Make America Great Again.

En “Holiday”, Billie Joe Armstrong interpretó la línea “El representante de la isla Epstein tiene la palabra”, en lugar de la original “El representante de California tiene la palabra”.

Green Day también dedicó algunos de sus temas a Minneapolis, ciudad donde se han intensificado las acciones de ICE.

Cabe recordar que no es la primera vez que Green Day se pronuncia contra el acoso, la persecución y las muertes que enfrentan los inmigrantes en Estados Unidos.

Green Day se va a presentar el domingo 8 de febrero en la ceremonia de apertura del Super Bowl 2026.