Una triste noticia ha conmocionado al entorno del futbol mexicano, pues una de las grandes figuras de los Tiburones Rojos del Veracruz y con pasado en la Selección Mexicana murió el martes 14 de octubre.

La noticia de la muerte de la importante figura del futbol mexicano se viralizó pronto en redes sociales e hizo eco en distintos espacios, pues durante el partido México vs Ecuador, Miguel Layún mandó sus condolencias a la familia.

Otros personajes del futbol como Miguel Herrera y Robert Dante Siboldi se unieron a los mensajes para la familia y amigos de esta importante figura.

La lamentable pérdida fue Gerardo Aguilar, médico con pasado en la Selección Mexicana, Club Tigres y los Tiburones Rojos del Veracruz.

Muere Gerardo Aguilar, importante figura del futbol mexicano

A través de redes sociales, la Federación Mexicana de Futbol informó sobre la muerte del médico Gerardo Aguilar, importante figura del futbol mexicano, quien pasó por las filas de la Selección Mexicana, de Club Tigres y de los Tiburones Rojos del Veracruz.

Su larga trayectoria le llevó a hacer grandes amistades dentro del futbol y es por ello que las condolencias se extendieron en distintos espacios.

Fue en la transmisión del México vs Ecuador que Miguel Layún tomó un espacio para recordar al entrañable médico, con quien coincidió durante su aventura como futbolista.

Que triste noticia querido Doc. Hoy mi familia y yo te despedimos con gran tristeza en nuestros corazones, te recordaremos siempre. Un verdadero honor y privilegio el haber compartido tiempo y vivencias contigo , querido amigo. Un gran abrazo hasta el cielo #GerardoAguilar 🖤 pic.twitter.com/OPWyjdWrXC — Robert Dante Siboldi (@LosSiboldis) October 14, 2025

La FMF, Miguel Herrera y Robert Dante Siboldi se unen a las condolencias por la muerte de Gerardo Aguilar

No sólo Miguel Layún recordó con cariño al médico Gerardo Aguilar, quien murió el martes 14 de octubre. También lo hicieron los técnicos Miguel Herrera y Robert Dante Siboldi.

“Que triste noticia, querido Doc. Hoy mi familia y yo te despedimos con gran tristeza en nuestros corazones, te recordaremos siempre. Un verdadero honor y privilegio el haber compartido tiempo y vivencias contigo, querido amigo. Un gran abrazo hasta el cielo”, escribió Robert Dante Siboldi en su cuenta de X.

“Con gran dolor despedimos al Dr. Gerardo Aguilar, excelente ser humano, te voy a extrañar. QEPD amigo”, escribió Miguel Herrera en su cuenta de Instagram.

“Exmédico de la Selección Mexicana, recordado por su profesionalismo, dedicación y compromiso con el bienestar de nuestros jugadores y el futbol de nuestro país”, fue el mensaje de la Selección Mexicana.