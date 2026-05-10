América 4-3 Toluca fue el marcador en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil, con lo que las Águilas se metieron a la final del Clausura 2026.

Marcador vuelta de semifinales: América 4-3 Toluca (global 11-4)

¿Cómo fue el América vs Toluca en la vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil?

Un partido de muchos goles dejó la vuelta de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, América vs Toluca.

Así fueron los goles del América vs Toluca, que terminó con victoria para las Águilas:

Minuto 4: Gol de Gaby García (América)

Minuto 11: Gol de Faustine Robert (Toluca)

Minuto 22: Gol de Faustine Robert (Toluca)

Minuto 35: Gol de Irene Guerrero (América)

Minuto 45: Gol de Faustine Robert (Toluca)

Minuto 76: Gol de Aylin Avilés (América)

Minuto 90+1: Gol de Alexa Soto (América)

América destroza a Toluca y jugará la final de la Liga MX Femenil. (MexSport Agency / MEXSPORT)

América espera rival en la final de la Liga MX Femenil

América estuvo en problemas en algunos momentos durante el partido de semifinales de la Liga MX Femenil, pero aprovecharon el buen nivel de juego para eliminar a Toluca del Clausura 2026.

América debe esperar cuál será su rival en la final de la Liga MX Femenil, para definir qué día serán los juegos de esa serie.

Las Águilas podrían enfrentar a Pachuca o Rayadas en una nueva oportunidad para conseguir el título de la Liga MX Femenil.