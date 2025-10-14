Veljko Paunović es un entrenador que sabe ser campeón en la Liga MX, su último equipo en México fue Tigres y luego probó suerte en España. Ahora, su regreso se podría dar en un grande.

Además de ser ganador, Veljko Paunović ha estado en el ojo de la polémica. Su salida de Tigres no fue la mejor, y tampoco en el Real Oviedo.

Y es que se habla que es una persona difícil, por lo menos con sus jugadores en el vestidor. Así que veamos a dónde podría llegar, pues tendrían que despedir al DT actual.

¿Vuelve a Chivas? Revelan Veljko Paunović estaría en la mira de un equipo de la Liga MX

Como vimos, Veljko Paunović podría regresar a la Liga MX. El equipo en el que suena es Pumas, según Azteca Deportes, pero por supuesto no sería fácil, pues lo dirige Efraín Juárez.

Efraín Juárez no pasa por el mejor momento con Pumas. En 12 jornadas apenas ha ganado 3 partidos, empatado 4 y perdido 5. El DT mexicano llegó la temporada pasada, y en el verano decidió hacer una limpia de jugadores, por lo que él mismo armó su plantel.

Pero lo que más se le reclama a Juárez es el funcionamiento de los Universitarios. Es ahí en donde entra Veljko Paunović, que si bien tiene fama de ser duro, sus equipos tienen un estilo.

Efraín Juárez con Pumas (MEXSPORT / Jose Luis Melgarejo)

La polémica salida de Veljko Paunović de Tigres y su paso por España

Después de ser campeón con Chivas, Veljko Paunović llegó a Tigres, no logró el mismo objetivo, pero los ponía en la pelea del campeonato. Lo que más llamó su atención fue salida tan repentina.

Resulta que el Tigres de Veljko Paunović no iba mal en la tabla, pero de un momento a otro, la directiva decidió sacarlo y poner a Guido Pizarro. Se habló de una revolución en el vestidor, pero no fue confirmada.

Inmediatamente, Grupo Pachuca aprovechó para llevárselo al Real Oviedo. El serbio logró el ascenso, pero después de 8 partidos fue cedido. Los resultados no estuvieron de su lado, dejó el club con 2 victorias y 6 derrotas.