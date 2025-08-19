Real Madrid es uno de los equipos más importantes en la historia del futbol a nivel mundial y pocos son los jugadores mexicanos que han tenido la posibilidad de vestir su camiseta, pero también están los que independientemente de haber sido Merengues en alguna etapa de su carrera, pueden presumir haberles anotado.

15 goles mexicanos hechos por 12 jugadores diferentes a Real Madrid. Desde Hugo Sánchez hasta Henry Martín ha habido goles en partidos oficiales y amistosos que quedaron registrados en la historia del futbol mexicano por lo poco común que esto resulta.

El último mexicano que puede presumir haberle anotado un gol a Real Madrid es el mediocampista de Pachuca, Elías Montiel, quien con los Tuzos tuvo la oportunidad de enfrentar dos veces al conjunto merengue y fue en el Mundial de Clubes donde se hizo presente en el marcador.

Hugo Sánchez fue el primer mexicano en anotarle a Real Madrid

Hugo Sánchez puede presumir haber sido el primer jugador mexicano en anotarle en Real Madrid. Vale recordar que antes de ser un histórico de La Casa Blanca, tuvo un paso por Atlético de Madrid, con quien les hizo tres goles.

En esa misma época de Hugo Sánchez, Luis Flores fue fichado por Sporting de Gijón y se convirtió en otro mexicano en hacerle gol a Real Madrid, esto en el Estadio El Molinón. Aquel juego terminó empatado a dos y Flores anotó el tanto que abrió el marcador.

Hugo Sánchez y Luis Flores fueron los primeros mexicanos en hacerle gol a Real Madrid y tuvieron que pasar muchos años para que otro compatriota repitiera ese mismo logro toda vez que Cuauhtémoc Blanco lo consiguió con un golazo de tiro libre en el año.

Los otros mexicanos que le anotaron a Real Madrid

En la época moderna son tres los jugadores mexicanos que le anotaron a Real Madrid; el primero fue Giovani dos Santos, quien destaca por el hecho de que es el único que les marcó dos veces en una misma temporada.

Los otros dos mexicanos que le anotaron a Real Madrid en partido oficial fuero Carlos Vela y Miguel Layún, esto cuando vestían las camisetas de la Real Sociedad y Sevilla, respectivamente.

Ya en partidos amistosos, elementos como: Miguel Zepeda, Israel Castro, Enrique Esqueda, Javier Hernández, Henry Martínez y el anteriormente mencionado Elías Montiel, le marcaron gol a Real Madrid con sus equipos.