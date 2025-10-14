El dueño de Grupo Pachuca, Jesús Martínez ofreció una conferencia de prensa en la que habló de varios temas, generando polémica por sus declaraciones, pues mencionó que un DT le robó en el Club León.

En conferencia de prensa, Jesús Martínez fue cuestionado sobre los entrenadores que han pasado por el Real Oviedo, donde es socio mayoritario y por el Club León, en el que en éste último afirmó que hubo un entrenador que le robó.

“Hay técnicos que no vuelven conmigo, hay un técnico que me robó en León, no voy a decir nombres, pero ese no vuelve, ahorita Nacho Ambriz se equivocó igual que Carrión, por querer ver una mejor oferta, me pide una disculpa y me dice que el mejor lugar para trabajar es Grupo Pachuca y el Club León”, declaró Jesús Martínez, dueño de Grupo Pachuca.

Jesús Martínez afirma estar agradecido con Paunovic pese a su polémico despido del Real Oviedo

Otro de los temas que tocó en la conferencia de prensa Jesús Martínez fue el del despido de Veljko Paunovic, entrenador que regresó al Real Oviedo a LaLiga.

“No quiero que se hable de descenso; este equipo es para estar fuera de descenso y ya lo formamos para que sea un equipo grande. Quiero hablar de clasificarse para competiciones europeas, no quiero hablar de estar fuera del descenso por diferencia de goles”, aclaró el socio mayoritario del Real Oviedo, Jesús Martínez.

Veljko Paunovic logró solo 6 puntos en las primeras 8 jornadas disputadas de LaLiga tras ascender al equipo después de 24 años, sin embargo, Jesús Martínez aseguró que su despido fue con la intención de encontrar al DT que se acople a los valores de la institución.

🗣️ Jesús Martínez: “Luis Carrión se equivocó, pero no tengo recor con nadie. ¿Quién no se ha equivocado alguna vez?”. pic.twitter.com/NDlT3W88WW — Espacios Oviedo (@espaciosovd) October 14, 2025

“No me gusta despedir técnicos. Hemos tenido varios aquí en Oviedo y no descansaremos hasta encontrar el idóneo de acuerdo con nuestra filosofía. Ojalá lo consigamos. Nunca tomaré una decisión que vaya en contra de esta institución, el Real Oviedo es nuestra vida y lo defenderemos a muerte. Siempre le deberemos mucho a Paunovic”, puntualizó Jesús Martínez.

Jesús Martínez califica a Santi Cazorla como “intocable”

Por otro lado, Jesús Martínez también elogió a Santi Cazorla del Real Oviedo y aseguró “que es intocable e inconcebible que se dude del capitán“.

El comentario de Jesús Martínez hace alusión a los comentarios negativos surgidos en redes sociales tras el despido de Paunovic.