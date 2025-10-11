El ascenso y descenso a la Liga MX es un tema que no deja de dar de que hablar toda vez que aún es incierto su regreso, así como los equipos que tendrán la posibilidad de subir al máximo circuito. Aunque por ahora, hay uno que levanta la mano y presume tener todo para volver a la Primera División: Atlante.

Y es que meses después de haber decidido hacerse a un lado del grupo de clubes que demandó a la Federación Mexicana de Futbol, Atlante anunció en sus plataformas oficiales de redes sociales que por tercer año consecutivo obtuvo la calidad de Club Certificado, esto quiere decir que cumple con los requisitos para pensar en el ascenso a la Liga MX.

“El Club Atlante informa que, por tercer año consecutivo, nuestra institución aprobó el proceso de certificación que regula la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para poder a aspirar a ascender a la Liga MX. Tras presentar la carpeta requerida y cumplir a cabalidad con todos los requisitos del Comité de Certificación, por unanimidad, se determinó que nuestro equipo mantendrá su calidad de Club Certificado dentro de la categoría”, compartieron los Potros.

El mensaje de respaldo de Atlante a la FMF

Es importante resaltar que, en medio de su comunicado, Atlante dejó clara su postura de respaldo a la FMF toda vez que subrayaron su compromiso con el organismo por cumplir con los tiempos y criterios que establezcan para poder pensar en ascender.

“El Club Atlante mantiene su compromiso de respetar siempre las reglas, tiempos y criterios que dicte la FMF para aspirar al ascenso. Este nuevo logro lo celebramos junto con nuestra afición, con la cual estamos comprometidos a colocar a nuestros Potros de Hierro en el lugar que, por historia y jerarquía, le corresponde”, publicaron.

De tal forma, Atlante mantuvo su calidad de escuadra certificada y con todos los requisitos para ascender, por lo que esperará que la FMF determine cuando podrá aspirar realmente a volver a la Primera División.

Liga de Expansión confirma a Atlante como equipo certificado

De igual forma, la Liga de Expansión confirmó a Atlante como un equipo certificado luego de analizar los documentos presentados por la institución que se mantuvo por tercer año consecutivo con esta distinción.

“Tras la revisión y análisis de la documentación presentada, así como la validación del cumplimiento de los criterios señalados en la convocatoria, los integrantes del Comité determinaron, por unanimidad, que el Club Atlante cumple con los requisitos para mantener la calidad de Club Certificado dentro de la categoría”, compartió la Liga de Expansión.

De tal forma, en Atlante ya solamente esperan conocer el plazo exacto para que se abra nuevamente el ascenso y con eso, los Potros levanten la mano para ser de nueva cuenta un equipo de Primera División.