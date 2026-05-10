Chivas logró avanzar a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX luego de vencer a Tigres en el Estadio Akron, recinto en el que no podrán jugar la siguiente fase, por lo que tendrán que mudarse al Estadio Jalisco.

La salida de Chivas del Estadio Akron se debe a que la FIFA tomará posesión del inmueble para el Mundial 2026, por lo que no podrán jugar las semifinales y tendrán que mudarse al Estadio Jalisco.

Gabriel Milito le resta importancia a trasladarse al Estadio Jalisco

Chivas dejará el Estadio Akron para mudarse al Estadio Jalisco debido a que el inmueble debe quedar totalmente listo para el Mundial 2026.

Dicha situación no preocupa al DT de Chivas, Gabriel Milito, quien aseguró que el rendimiento del club seguirá siendo el mismo.

“Nos sentimos muy cómodos, la conexión está, pero más allá de mudarnos al Jalisco la conexión va a seguir estando. Los jugadores se van a seguir brindando al máximo y todos los que somos parte de Chivas daremos el máximo para representar al club. Por tanto, esa conexión debe fortalecerse y este tipo de eliminatorias seguramente provocará que se fortalezca”, indicó Gabriel Milito, quien podría enfrentar al América si las Águilas logran eliminar a Pumas en cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX.

Chivas se muda al Estadio Jalisco para las semifinales de Liga MX. (mexsport / Luis Fernando Toris)

¿Cuándo jugará Chivas en el Estadio Jalisco?

Una vez que se conozcan a todos los clasificados a las semifinales de la Liga MX, los partidos se jugarán durante la semana del 11 al 17 de mayo.

Por lo que Chivas jugará el partido de vuelta en el Estadio Jalisco, ya que quedó en la segunda posición de la tabla general.