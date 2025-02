Con el paso de los años, los aficionados del futbol mexicano cada vez extrañan más a los Tiburones de Veracruz, uno de los históricos equipos que desapareció.

Aunque difícilmente eran protagonistas de la Liga MX, los Tiburones de Veracruz siempre animaban los campeonatos con su partidos en los ya tradicionales viernes botaneros.

Los malos manejos de sus dueños, aunados a los problemas legales y falta de pago a los jugadores, terminaron por ocasionar que la Federación Mexicana de Futbol desafiliara al equipo.

Pero ahora, todos los fans de Veracruz podrían volver a tener futbol mexicano profesional en su casa, pues ya estarían los trámites para tener una franquicia en el Estadio Luis Pirata Fuente.

¿Tiburones de Veracruz regresará al futbol mexicano?

Tiburones de Veracruz estaría muy cerca de regresar al futbol mexicano, aunque le darían un giro radical al equipo.

De acuerdo a información de David Medrano, periodista de TV Azteca, la franquicia de Celaya se mudaría a Veracruz para regresar el futbol a esa plaza.

El nuevo equipo competiría en la Liga de Expansión MX, pero no se llamaría Tiburones Rojos por cuestiones legales de los antiguos dueños del club. Y es que el nombre Tiburones de Veracruz “quedó sujeto a litigio por la deuda del ex dueño, está en litigio y la sanción es que no se pueda utilizar el nombre”, según declaró en su momento el gobernador de Veracruz.

Hace unos meses, Paco Arredondo de TUDN reportó que el máximo interesado en llevar a la franquicia es Bernardo Pasquel, dueño mayoritario del equipo de la LMB, El Águila de Veracruz.

¿Cuál sería el nuevo nombre de los Tiburones de Veracruz?

Los Tiburones de Veracruz estarían muy cerca de regresar al futbol mexicano profesional, en la Liga de Expansión MX, aunque tendrían que usar otro nombre por cuestiones legales.

El nuevo nombre de los Tiburones de Veracruz sería Piratas de Veracruz, además, también cambiarían su logo, aunque sí jugarían en el Estadio Luis Pirata Puente.

De hecho, este nombre y nuevo logo ya están registrados ante el IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, solo falta que manden la solicitud a la Federación Mexicana de Futbol.