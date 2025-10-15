Lionel Messi ya piensa en otras fuera de la cancha. Va armar su propio torneo en el que participarán 8 equipos de todo el mundo, eso sí, ninguno de la Liga MX.

Parece que a Lionel Messi ya no le importa mucho competir en el alto nivel, y junto con el Inter Miami tendrá este nuevo torneo, que se debe decir, no es profesional, pero habrán grandes clubes.

Aún así, el argentino sigue mostrando grandes actuaciones en su equipo de la MLS. Su contrato termina pronto, por lo que quiere irse con el campeonato, a menos que renueve.

Se podría decir que el último torneo en el que veríamos a Messi contra los mejores sería en el Mundial 2026, en el caso que Scaloni lo tenga en cuenta.

¿Invitó a equipos de Liga MX? Lionel Messi arma su propio torneo; participarán 8 equipos

Ahora sí veamos de qué se trata la Messi Cup. En este nuevo torneo en el que el argentino es la cabeza, tendremos la posibilidad de ver equipos como: FC Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, River Plate, Inter de Milán, Newell’s Old Boys, Chelsea e Inter Miami.

Sin embargo, será una competencia Sub-16, por lo que en la Messi Cup veremos a las mejores canteras del planeta: “Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo”, publicó Messi en sus redes sociales.

El certamen se llevará a cabo en las instalaciones del Inter Miami del 9 al 14 de diciembre del 2025.

Messi Cup: El torneo que podría significar la renovación del argentino con Inter Miami

Hay una incógnita que no se ha resuelto y el tiempo se agota. Resulta que Lionel Messi termina contrato con Inter Miami en diciembre del 2025 y todavía no ha renovado.

Se dice que la firma se podría dar pronto y que Lionel Messi estará en Inter Miami hasta el 2026, pero son solo rumores. Y es que no se sabe donde jugaría rumbo al Mundial próximo.

La realidad es que el argentino se encuentra a gusto en Estados Unidos y sería improbable que se vaya.