Los rumores sobre el regreso de la Liga MX al videojuego EA FC 26 parece que por fin llegaron a su fin en una actualización se reveló si llegarán o no los equipos mexicanos.

La llega de la Liga MX al EA FC 26 fue una incógnita desde que se había anunciado el nuevo videojuego, situación que se alimentó más con la actualización que recibió la competencia, el eFootball, en agosto sin incluir al futbol mexicano.

Y es que a finales de julio, varios reportes indicaron que la Liga MX estaba negociando con Electronic Arts en un tema que, desde la organización, intentaron mantener en secreto, por lo que los aficionados tenían esperanzas de verlos de regreso con EA Sports.

Específicamente el 14 de agosto, eFootball actualizó las licencias que posee, las cuáles eran un total de 28 ligas, entre las que no se encontraba la Liga MX, lo generó más emoción del regreso del certamen mexicano al EA FC.

¿Llega a EA FC 26? Equipos de Liga MX aparecen en un videojuego tras actualización

Pese a la emoción de los fans, resultaba muy poco probable que la Liga MX apareciera en el nuevo EA FC 26 debido a que a finales de septiembre se lanzó el videojuego y en el tráiler nunca se mostró a ningún club del futbol mexicano.

Tras su lanzamiento, se confirmó que la Liga MX no está en el EA FC 26 y ahora en una nueva actualización del eFootball se confirmó que América, Tigres, Chivas y Pumas sí aparecen en el videojuego con plantillas actualizadas.

Esto se debe a que Konami, la empresa que desarrolló el eFootball, aún mantiene relaciones contractuales con dichos equipos así como los nombres de los jugadores, algunos rostros escaneados y los estadios.

¿Liga MX nunca regresará a EA Sports?

La posibilidad de que la Liga MX regrese al FIFA o como ahora se conoce como EA FC, está en el aire, pues algunos rumores mencionan que para finales de este año llegaría el futbol mexicano con una actualización del EA FC 26 o hasta el EA FC27.

Sin embargo, si se llega a dar el regreso de la Liga MX, los equipos anteriormente mencionados serían nombrados de manera genérica debido al acuerdo de exclusividad que tienen con Konami.