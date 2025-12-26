Al parecer Emily, la hija de Canelo Álvarez, se portó muy bien este año, pues en su cartita incluyó un carro y hasta su arbolito de Navidad llegó un lujoso Mercedes de alrededor de 4 millones de pesos.

Sí, el Canelo Álvarez se lució esta Navidad y le regaló a su hija Emily Cinnamon, un lujoso Mercedes de alrededor de 4 millones de pesos.

Emily no tardó en compartir las imágenes del lujoso Mercedes y pronto se conocieron detalles del millonario regalo.

El lujoso Mercedes de 4 millones de pesos que Canelo Álvarez le regaló a su hija Emily

Emily Álvarez, hija mayor del Canelo Álvarez, fue sorprendida por su papá, que le regaló un lujoso Mercedes, en específico un AMG GT 4-Door Coupe, que puede alcanzar los 4 millones de pesos.

El lujoso Mercedes de Emily Álvarez es un auto deportivo de color negro con potentes motores de 6 cilindros en línea o V8, cuenta con tecnología híbrida avanzada y una aceleración explosiva (de 0 a 100 km/h en menos de 3 segundos).

Mientras que los interiores del AMG GT 4-Door Coup son lujosos y son para hasta cuatro pasajeros.

El lujoso carro de Emily Álvarez (Instagram Emily )

El mensaje de Emily al ser sorprendida por su papá, Canelo Álvarez

Emily Álvarez, hija de Canelo Álvarez, compartió en redes sociales el regalo que le dio el boxeador mexicano. Con un discreto: “gracias, pa” y un emoji de corazón, nos enteramos del lujoso presente que recibió.

En las historias de Instagram de Emily Álvarez se muestran detalles del lujoso Mercedes que recibió, en la primera de éstas, se puede observar que recibió su regalo con un enorme moño rojo.

Tan pronto Emily compartió imágenes del lujoso auto, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, generando diversas opiniones entre los usuario.