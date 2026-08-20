Donald Trump acusó que Suiza vive a costa de Estados Unidos, amenazando con cortar el comercio y así demostrar que son dependientes.

En la plática con medios desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos argumentó su amenaza a Suiza porque estos pagan intereses bajos, mientras que el país Norteamericano paga más, lo que acusó no debería existir.

Donald Trump advierte que podría cortar el comercio a Suiza para demostrar que son dependientes

El presidente de Estados Unidos habló en la Casa Blanca sobre las relaciones comerciales del país, acusando que Suiza se cataloga como país “élite”, pero es dependiente de Norteamérica.

Donald Trump expuso que si desea puede cortar el comercio con Suiza, porque además el país de Europa paga solo 0.5% de tasas de interés, en contraste de que Estados Unidos paga 3.5%.

Aunque Trump aseguró que la amenaza no era directa con Suiza, pero sí sostuvo que de quitar el comercio demostraría la dependencia a Estados Unidos, “tendrían problemas” acusó.

Pese a que dijo que no busca solo señalar al país de Europa, sí dejó claro que tiene el “derecho absoluto” de cortar la relación comercial si así lo desea.